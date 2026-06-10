FC Utrecht hoopte Silvano Vos deze zomer los te krijgen bij AC Milan. De 21-jarige middenvelder, die sinds 2024 bij Milan verblijft, heeft weinig speelminuten gehad en zou graag terugkeren naar Nederland. Een transfer of huurovereenkomst wordt overwogen.

FC Utrecht hoopt Silvano Vos deze zomer los te kunnen kopen bij AC Milan. De 21-jarige middenvelder mag vertrekken uit Italië, wat bevestigd wordt door zijn clubvolger.

Vos verliet Ajax in de zomer van 2024. Na een veelbelovende start van zijn carrière in de Johan Cruijff ArenA, koos hij na twee seizoenen met wedstrijden in het eerste elftal het hazenpad. De transfer naar Milan pakte verkeerd uit voor Vos. Hij zou zich via het beloftenelftal opwerken naar het vlaggenschip van de Italiaanse grootmacht en startte goed in het B-elftal.

Al snel kwam de klad erin, waarna Vos zijn minuten in Milan Futuro zag verdampen. Inmiddels speelde hij al ruim een jaar en drie maanden geen officiële wedstrijd meer. Utrecht is niettemin overtuigd van de kwaliteiten van de geboren Amsterdammer en hoopt de komende maanden een deal te sluiten met Milan. Vos zou het liefst zijn contract uitdienen.

In het geval dat een definitieve transfer er niet van komt, is een huurdeal ook een optie voor Milan. In dat geval zal de Italiaanse kampioen van 2022 water bij de wijn moeten doen en een deel van het salaris van Vos blijven betalen. Eredivisie-clubs kunnen niet het gehele loon overnemen. Het contract van Vos bij Milan loopt nog een aantal jaar door, wat een factor is in de onderhandelingen.

FC Utrecht ziet potentie in de speler en wil hem een nieuwe kans geven in de Eredivisie. De club uit Utrecht heeft een reputatie opgebouwd in het ontwikkelen van talent en zou voor Vos een ideale omgeving kunnen zijn om zijn carrière nieuw leven in te blazen. De komende maanden zullen uitgebreide gesprekken plaatsvinden tussen de betrokken partijen om tot eenovereinkomen te komen.

Voor Milan is het van belang om de salariskosten onder controle te houden en een oplossing te vinden diepast bij hun strategie. Een huurdeal met een aandeel in het salaris zou voor beide clubs een haalbare optie kunnen zijn. FC Utrecht is bereid om onderhandelingen aan te gaan en zoeken naar een structuur die past binnen hun budget en aan persoonlijke wensen van de speler voldoet. De speler zelf wil graag weer speelminuten krijgen en competitievoetballen op een hoog niveau.

Een terugkeer naar Nederland zou voor hem een logische stap zijn om zijn carriere weer op het spoor te krijgen. De komende transferperiode zal bepalen of dezeOvereenkomst tot stand komt. Beide clubs hebben hun belangen en zullen proberen een mate van compromis te vinden





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