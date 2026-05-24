FC Utrecht vs Ajax: Play-offs finale voor Europese voetbal

De finale van de play-offs is begonnen. FC Utrecht trapt af en zoekt meteen de aanval. Ron Jans heeft zijn plek gevonden in het stadion in Volendam. De trainer van FC Utrecht sluit vandaag zijn loopbaan af. In zijn 799ste profwedstrijd als trainer hoopt hij FC Utrecht achter te laten met Europees voetbal. Daarvoor moet Ajax verslagen worden, dat lukte FC Utrecht dit seizoen al twee keer: zowel uit als thuis won Utrecht dit seizoen met 2-1 van de Amsterdammers.

De finale van de play-offs is begonnen. Wie plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League ? FC Utrecht trapt af en zoekt meteen de aanval.

Ron Jans heeft zijn plek gevonden in het stadion in Volendam. De trainer van FC Utrecht sluit vandaag zijn loopbaan af. In zijn 799ste profwedstrijd als trainer hoopt hij FC Utrecht achter te laten met Europees voetbal. Daarvoor moet Ajax verslagen worden, dat lukte FC Utrecht dit seizoen al twee keer: zowel uit als thuis won Utrecht dit seizoen met 2-1 van de Amsterdammers.

Bij Ajax krijgt Youri Regeer de voorkeur op het middenveld, dat gaat ten koste van Sean Steur. Aaron Bouwman behoudt zijn plek centraal achterin, ondanks de terugkeer van Ko Itakura. De Japanner zit wel op de bank in Volendam. Ook Wout Weghorst zit op de bank, in de spits start Kasper Dolberg.

Utrecht moet het doen zonder de geblesseerde Alonzo Engwanda, Siebe Horemans is zijn vervanger. De andere tien spelers stonden donderdag ook in de basis tegen sc Heerenveen. Ajax hoopte na een teleurstellend seizoen tot op de de laatste speeldag van het reguliere seizoen op de derde plaats, en dus voorronde van de Champions League.

Dat ticket ging naar NEC, FC Twente werd vierde (voorronde Europa League) en dus was er voor Ajax alleen nog het achterdeurtje naar Europees voetbal: De play-offs om een plaats in de voorronde van de Conference League, het derde Europese clubtoernooi. De ploeg van Jans, die zijn 799ste en laatste wedstrijd in het betaald voetbal gaat coachen, draait de laatste tijd uitstekend. Utrecht kroop uit een enorme winterdip, waar haast niets meer leek te lukken.

Inmiddels gaat het weer voor wind, met spelers als Gjivai Zechiël en Artem Stepanov die in blakende vorm zijn. En Utrecht hoeft ook niet altijd goed te voetballen om te winnen: ook in de halve finale van de play-offs had het stukken minder de bal dan sc Heerenveen. Grote vreugde bij Willem II na het behalen van promotie naar de eredivisie. Na een spannend tweeluik tegen FC Volendam was het doelman Thomas Didillon-Hödl die de beslissende penalty raakschoot.

'Het is heel simpel. Ik schoot gister in de training en ik scoorde. Ik dacht aan mijn dochter die een week geleden is geboren... voetbal is maar een spelletje', zei Didillon-Hödl bij ESPN.

'We hebben zo hard gewerkt en hadden zo veel pech. Dit is de promotie van inzet, discipline en consistentie.

' Bij Volendam-trainer Rick Kruys was er 'ongeloof en leegte', nadat Volendam de heenwedstrijd nog met 2-1 had gewonnen. 'Als je zoveel rare dingen doet waardoor je op 2-0 achter komt, moet je alles bijzetten. Als je dat niet doet, is het niet goed genoeg.

' Kruys wilde de zware omstandigheden in de hitte niet als reden zien van de tegenvallende wedstrijd. 'Mijn ploeg was fit en we zijn tot het einde volle bak gegaan. Het is geen excuus.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Utrecht Ajax Play-Offs Conference League Ron Jans Youri Regeer Aaron Bouwman Willem II Thomas Didillon-Hödl Rick Kruys

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ajax-FC Utrecht play-offs finale vervroegd vanwege concerten in Johan Cruijff ArenADe finale van de play-offs om deelname in de Conference League tussen Ajax en FC Utrecht wordt vervroegd vanwege oorlogssporen in de Johan Cruijff ArenA, waar concerten zijn van de Britse zanger Harry Styles.

Read more »

Ajax vecht om laatste eer en treft in Conference League play off-finale FC UtrechtADVERTORIAL - Ajax staat zondag voor de finale van de play-offs. De Amsterdammers moeten aan de bak tegen FC Utrecht om de Conference League te halen. BetCity staat voor je klaar met een welkomstactie , een Superboost én Speel Slimmer Bets !

Read more »

Ajax met Regeer tegen FC Utrecht in finale play-offs • Strijd om laatste Europese ticketIn dit blog volgen we de finale van de play-offs om Europees voetbal, het duel tussen Ajax en FC Utrecht begint om 12.15 uur.

Read more »

Ajax neemt het op tegen Utrecht voor Europese voorrondes, vindt Geelen ‘lachtijdige’ uitdagingenThe title summarizes the article as it explains Ajax's upcoming match against FC Utrecht, which will qualify them for the 2022/2023 Conference League playoffs, as perceived by Menno Geelen, the Ajax general director. He characterizes the challenge as a "final hurrah" despite emphasizing the club's disappointing season and the inability to compete in their preferred venue. Geelen also acknowledges the challenges posed by the concert booking and the need to secure a top-three finish to prevent play-off appearances.

Read more »