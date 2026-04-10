Gert Kruys onthult dat FC Utrecht gesprekken heeft gevoerd met drie trainerskandidaten voor de opvolging van Ron Jans. Correia van Telstar en Rick Kruys, de zoon van Gert, worden genoemd als serieuze kandidaten. De club zoekt breed naar een nieuwe trainer.

FC Utrecht heeft inmiddels gesprekken gevoerd met drie potentiële trainerskandidaten voor de opvolging van Ron Jans . Dit onthult Gert Kruys , een voormalig speler van de club, in een recente uitzending. De namen van de coaches zijn bekend en de gesprekken hebben plaatsgevonden, wat wijst op een concrete zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Kruys, die zelf 115 officiële wedstrijden speelde voor FC Utrecht, duidt Correia , de trainer van Telstar, aan als een serieuze kandidaat.

Hij deelt zijn indruk dat Correia op 'pole position' staat. 'Ik lees en hoor van alles, ook binnen het stadion. Ik denk dat het één van de goede kandidaten is. Een jongen van de nieuwe generatie, die het voortreffelijk doet bij Telstar...', aldus Kruys. Deze uitspraken suggereren een positieve beoordeling van Correia's kwaliteiten en prestaties. De woorden geven aan dat Correia beschouwd wordt als een aantrekkelijke optie voor de clubleiding. \Naast Correia wordt ook Rick Kruys, de zoon van Gert en momenteel trainer van FC Volendam, genoemd als een kandidaat. Gert Kruys bevestigt dat Rick tot de kandidaten behoort die gesprekken hebben gevoerd met de club. 'Ik heb begrepen dat Rick ook één van de kandidaten is. Zij (de club, red.) zullen binnenkort de keuze gaan maken', aldus Kruys. Hij geeft verder aan dat hij zelf werkzaam is aan de commerciële kant van de club en niet direct betrokken is bij de voetbaltechnische aspecten van de trainersselectie. Simonis is ook nog steeds in de race. Gert Kruys bevestigt dat de club een brede oriëntatie heeft gehad. 'Ze hebben zich breed georiënteerd. Trainers van de nieuwe generatie, ook Paul Simonis', aldus Gert Kruys. 'Ik kan bevestigen dat er koffie is gedronken.' Dit duidt op een zorgvuldige en uitgebreide selectieprocedure. De club lijkt te kiezen voor een aanpak waarbij verschillende opties worden overwogen om de beste match te vinden. De zoektocht benadrukt de ambitie van FC Utrecht om een sterke en strategische keuze te maken voor de toekomst van het team.\De berichtgeving bevat ook een zijdelingse verwijzing naar andere kwesties, zoals kritiek op Israël en uitspraken over de doodstraf in Qatar. Deze elementen lijken echter los te staan van de hoofdmoot van het nieuws, namelijk de zoektocht naar een nieuwe trainer voor FC Utrecht. De vermelding van de andere kwesties roept discussies op over verschillende onderwerpen die niet direct gerelateerd zijn aan het voetbal, maar relevant kunnen zijn in een bredere context. Deze toevoegingen kunnen leiden tot aanvullende gesprekken over ethische en maatschappelijke thema's, los van de belangrijkste focus op de trainerswissel. De gesprekken met potentiële kandidaten zijn in een vergevorderd stadium en de club lijkt op weg naar een beslissing





