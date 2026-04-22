FC Utrecht toont serieuze interesse in trefzekere spits Thierry Ambrose

FC Utrecht aast op de diensten van Thierry Ambrose. De 29-jarige aanvaller, die eerder voor NAC Breda uitkwam, maakt momenteel grote indruk bij het Belgische KV Kortrijk met 14 goals en 13 assists.

FC Utrecht is druk bezig met het voorbereiden op het nieuwe voetbalseizoen en heeft daarbij het vizier gericht op een opvallende versterking voor de aanvalslinie.

De club uit de Domstad ziet in Thierry Ambrose de ideale kandidaat om de nodige stootkracht toe te voegen aan de selectie. De berichtgeving over deze potentiële transfer is afkomstig van de bekende Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri, die stelt dat de club al informeerde naar de diensten van de aanvaller. De 29-jarige spits, die in het verleden al eens in de Nederlandse Eredivisie actief was bij NAC Breda, is dit seizoen uitermate trefzeker in het shirt van KV Kortrijk.

Met 14 doelpunten en 13 assists in 32 officiële wedstrijden is hij een van de meest bepalende spelers in de Challenger Pro League. Zijn huidige werkgever, KV Kortrijk, is momenteel in een vergevorderd stadium om het tot medio 2027 lopende contract te verlengen, maar de interesse van clubs uit het buitenland zorgt voor de nodige complicaties in de onderhandelingen. Naast FC Utrecht zou ook het Italiaanse Genoa met grote belangstelling de verrichtingen van de spits volgen.

Ambrose wordt momenteel getaxeerd op een marktwaarde van ongeveer 1,5 miljoen euro. Het is een opvallende ontwikkeling in de carrière van de speler die ooit werd beschouwd als een van de grootste talenten in de prestigieuze jeugdopleiding van Manchester City. Destijds werd verwacht dat hij zou uitgroeien tot een vaste waarde in de selectie van de Engelse grootmacht, maar hij slaagde er in het Etihad Stadium nooit in om de definitieve stap naar het eerste elftal te maken.

Om ritme en ervaring op te doen, werd hij in het seizoen 2017/2018 uitgeleend aan NAC Breda. In die periode liet hij bij de Parel van het Zuiden zien over de nodige kwaliteiten te beschikken door 10 doelpunten te maken en 6 assists te leveren in 31 officiële duels. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in het Belgische voetbal.

Zijn reis in België bracht hem eerst bij KV Oostende, waar hij zich verder ontwikkelde tot de volwassen voetballer die hij vandaag de dag is, voordat hij de overstap maakte naar zijn huidige werkgever, KV Kortrijk. Voor FC Utrecht zou de komst van Ambrose een welkome kwaliteitsimpuls betekenen. De technische staf van de club is op zoek naar spelers die direct inzetbaar zijn en bewezen hebben in verschillende competities het verschil te kunnen maken.

Ambrose brengt niet alleen scorend vermogen met zich mee, maar hij is ook een speler die zijn medespelers uitstekend weet te bedienen, zoals zijn indrukwekkende aantal assists bewijst. De vraag blijft echter of FC Utrecht de strijd kan winnen van clubs die financieel sterker zijn of in een hogere competitie uitkomen, zoals het genoemde Genoa. Daarnaast is het afwachten hoe de gesprekken met KV Kortrijk zich ontwikkelen.

De Belgische club is er alles aan gelegen om hun sterspeler te behouden voor de ambities die zij hebben in de competitie. Het belooft in ieder geval een boeiende transferperiode te worden, waarbij de naam van Thierry Ambrose ongetwijfeld nog vaker zal vallen in de wandelgangen van de Galgenwaard





