FC Utrecht - sc Heerenveen: 0-0 na 45 minuten

De wedstrijd tussen FC Utrecht en sc Heerenveen is in de Galgenwaard op gang gegaan. Beide teams begonnen met een goede fase, maar er zijn nog geen echte kansen gevallen. De beste kansen waren er tot nu toe voor Jacob Trenskow, maar Vasilios Barkas heeft knap gered voor FC Utrecht.

Souffian El Karouani maakt er zelf ook nog 3-1 van, nadat hij zojuist de aangever was. Het is echt een fraaie goal: in één keer op de volley met zijn linker na een voorzet van Niklas Vesterlund.

De corner van Souffian El Karouani is weer eens fenomenaal, de kopbal van Mike van der Hoorn ook. De verdediger wordt wel eens de beste kopper van de eredivisie genoemd en geeft die stelling hier wel wat extra kracht mee... En dan is het ook raak voor sc Heerenveen: 1-1! Dylan Vente krijgt een geweldige steekpass van Joris van Overeem en prikt de bal dan geroutineerd binnen.

Echte spitsengoal. Een minuut eerder wilde Utrecht een penalty nadat Jesper Karlsson onderuit ging, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Daar zullen de Domstedelingen nog wel even chagrijnig over zijn. Yoann Cathline geeft de bal voor en dan blijft die liggen in het strafschopgebied, omdat keeper Bernt Klaverboer helemaal mis zit.

Artem Stepanov tikt hem zo op een leeg doel binnen. We gaan rusten met een 0-0 stand in de Galgenwaard. Twee keer was Heerenveen-speler Jacob Trenskow dichtbij de openingstreffer, maar beide keren bracht Utrecht-keeper Vasilios Barkas knap redding. Een trieste aftocht voor Alonzo Engwanda, die zich lelijk verstapt bij het maken van een tackle en met een brancard van het veld moet worden gedragen.

Laten we hopen dat het meevalt voor de Belgische middenvelder, die werd verkozen tot speler van het jaar bij FC Utrecht... Dat is een hele aardige poging van Jesper Karlsson, die de bal in het strafschopgebied aanneemt en vanuit de draai in één keer op doel schiet. Zijn poging gaat voorlangs. Zo is er weer eens iets van opwinding in de Galgenwaard, want de laatste minuten was het karig wat beide ploegen lieten zien.

Artem Stepanov, die lange Oekraïense spits die zo veel van Erling Haaland weg heeft, vermaakt het publiek in Utrecht. Hij speelt Joris van Overeem fraai door de benen en bedient dan Yoann Cathline. Diens schot gaat via een verdediger naast. FC Utrecht toont zich weer eens in aanvallend opzicht.

Gjivai Zechiël haalt uit vanaf een meter of 25, maar schiet naast. Het lijkt wel een kopie! De voorzet komt van Oliver Braude en dan werkt Jacob Trenskow de bal (dit keer met zijn hoofd) richting de verre hoek. En weer is daar Vasilios Barkas met de redding.

De beste kansen in dit duel waren tot dusverre voor Trenskow, maar dankzij Barkas is de stand in Utrecht nog altijd 0-0





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Utrecht Sc Heerenveen Play-Offs Goal Corner Penalty Spits Keeper Aftocht Duel Opwinding Stand Kansen Redding

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stadion Galgenwaard 90 jaar: dat wordt gevierd met een boekStadion Galgenwaard is jarig. Precies 90 jaar geleden werd het geopend.

Read more »

Utrecht en Heerenveen strijden om finaleplek in de play-offs om Conference LeagueADVERTORIAL - FC Utrecht ontvangt donderdagavond in eigen huis sc Heerenveen. Beide ploegen azen op Europees voetbal en met twee overwinningen is Conference League-deelname een feit. TOTO.nl staat klaar voor deze wedstrijd!

Read more »

Luister nu live naar de voorbeschouwing op FC Utrecht - Heerenveen | Stepanov terug in de spits bij FC UtrechtFC Utrecht is nog twee finales verwijderd van Europees voetbal. Vanavond start FC Utrecht de play-offs voor een plek in de voorronde van de Conference League met een thuiswedstrijd tegen Heerenveen.

Read more »

Duello tussen FC Utrecht en sc Heerenveen blijft 0-0 na innige strijdDe wedstrijden in de Eredivisie zijn versnelde en de eerste kans viel voor FC Utrecht. Jacob Trenskow raakte met zijn hoofd een voorzet van Oliver Braude en na een redding van Vasilios Barkas kwam de score tot stand.

Read more »