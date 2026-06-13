FC Utrecht's oog op Vincent Janssen en Kaj Sierhuis

FC Utrecht heeft belangstelling getoond voor Vincent Janssen en Kaj Sierhuis. De kans dat de transfervrije spits naar De Galgenwaard komt, lijkt echter klein. Anthony Correia, de nieuwe trainer van de Domstedelingen, zou Sierhuis graag willen aantrekken. Mocht Sierhuis niet haalbaar blijken, zou Janssen een goed alternatief zijn.

FC Utrecht heeft zijn oog laten vallen op Vincent Janssen , de doorgaans goed geïnformeerde clubwatcher Edjeuitnoord meldt via X. De kans dat de transfervrije spits naar De Galgenwaard komt, lijkt echter klein.

Al geruime tijd valt ook de naam van Fortuna Sittard-spits Kaj Sierhuis bij FC Utrecht. Anthony Correia, de nieuwe trainer van de Domstedelingen, zou hem graag willen aantrekken. De 28-jarige aanvaller geldt als prioriteit. Mocht Sierhuis niet haalbaar blijken, zou Janssen een goed alternatief zijn.

De 31-jarige spits is per 1 juli transfervrij, nu zijn contract bij Royal Antwerp eind deze maand afloopt. De Belgische club wilde graag door met de oud-international, maar Janssen wees meerdere contractvoorstellen af, aldus Edjeuitnoord. Toch lijkt ook Utrecht niet de meest voor de hand liggende bestemming voor de routinier. Janssen verdiende bij Antwerp naar verluidt rond de drie miljoen euro per jaar - een salaris dat de meeste Nederlandse clubs niet kunnen betalen.

De international lijkt daarom te hopen op een buitenlands avontuur. Zijn voorkeur zou uitgaan naar de Amerikaanse MLS. Janssen was dit seizoen een vaste waarde bij Royal Antwerp: in veertig wedstrijden was hij goed voor dertien doelpunten. Daarnaast droeg hij de aanvoerdersband





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