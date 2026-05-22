FC Utrecht-fans welkom bij uitduel met Ajax in Volendam, maar nog geen duidelijkheid

FC Utrecht-fans zijn al jaren niet welkom bij uitduels met Ajax, maar dit keer wordt die wedstrijd in Volendam gespeeld. De gemeente Edam-Volendam heeft nog geen duidelijkheid kunnen geven over de situatie. FC Utrecht wint met 3-2 van sc Heerenveen en gaat naar de finale van de play-offs.

Komende zondag doet zich een moeilijke situatie voor. FC Utrecht-fans zijn namelijk al jaren niet welkom bij uitduels met Ajax , maar dit keer wordt die wedstrijd in Volendam gespeeld.

Zijn ze dan wel welkom? Eerder deze week liet de gemeente Edam-Volendam aan RTV Utrecht weten hierover nog geen duidelijkheid te kunnen geven.

"We werken nu eerst toe naar donderdag. Daarna gaan we communiceren over het vervolg", liet een woordvoerder weten. Afgelopen, FC Utrecht wint met 3-2 van sc Heerenveen en gaat naar de finale van de play-offs! Zondag om 18.00 uur speelt Utrecht dat duel in Volendam tegen Ajax.

Situaties die we wel vaker zien in de slotfases van dit soort duels: een keeper die de bal lang aan zijn voet houdt en dan gaat liggen als een tegenstander druk zet. In dit geval is het Vasilios Barkas die de beproefde methode gebruikt. De spelers op het veld zitten wat te vitten op elkaar en het publiek gaat er nog eens goed achter staan.

Oef, Jacob Trenskow kan vrij uithalen nadat Lasse Nordas de bal goed teruglegt, maar hij schiet naast. Dat had de gelijkmaker zomaar kunnen zijn. Bij een gelijke stand zouden we gewoon gaan verlengen trouwens, dus niet direct naar penalty's zoals bij bijvoorbeeld de Johan Cruijff Schaal. Vooralsnog is de stand echter 3-2 voor FC Utrecht.

Jacob Trenskow schiet een vrije trap laag in en dan wordt de bal afgeketst. Was dat via Oliver Braude? Keeper Vasilios Barkas is in ieder geval kansloos en de stand wordt 3-2! FC Utrecht-fans creëeren een kerstig sfeertje in mei door de lichtjes uit de telefoons te laten komen.

Dat zal alles te maken hebben met de 3-1 voorsprong. Overigens was Heerenveen net erg dicht bij een aansluitingstreffer. De ingevallen Lasse Nordas kon net niet binnenglijden na een scherpe voorzet. Bernt Klaverboer laat even zien dat hij, ondanks dat hij wel eens kritiek krijgt, heel goed kan keepen.

Hij gaat helemaal gestrekt naar de hoek bij een schot van Yoann Cathline en voorkomt zo de 4-1. Artem Stepanov gaat onder een daverend applaus van het veld. Hij komt net terug van een liesblessure en het was al afgesproken dat hij ongeveer een uur zou spelen. De lange Oekraïener is een schot in de roos gebleken voor FC Utrecht, dat hem in januari huurde van Bayer Leverkusen.

Ook voor komend seizoen heeft Utrecht zich verzekerd van Stepanovs diensten: een huur met optie tot koop. Souffian El Karouani maakt er zelf ook nog 3-1 van, nadat hij zojuist de aangever was. Het is echt een fraaie goal: in één keer op de volley met zijn linker na een voorzet van Niklas Vesterlund. De corner van Souffian El Karouani is weer eens fenomenaal, de kopbal van Mike van der Hoorn ook.

De verdediger wordt wel eens de beste kopper van de eredivisie genoemd en geeft die stelling hier wel wat extra kracht mee... En dan is het ook raak voor sc Heerenveen: 1-1! Dylan Vente krijgt een geweldige steekpass van Joris van Overeem en prikt de bal dan geroutineerd binnen. Echte spitsengoal.

Een minuut eerder wilde Utrecht een penalty nadat Jesper Karlsson onderuit ging, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Daar zullen de Domstedelingen nog wel even chagrijnig over zijn. Yoann Cathline geeft de bal voor en dan blijft die liggen in het strafschopgebied, omdat keeper Bernt Klaverboer helemaal mis zit. Artem Stepanov tikt hem zo op een leeg doel binnen.

We gaan rusten met een 0-0 stand in de Galgenwaard. Twee keer was Heerenveen-speler Jacob Trenskow dichtbij de openingstreffer, maar beide keren bracht Utrecht-keeper Vasilios Barkas knap redding





NOSvoetbal / 🏆 18. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Utrecht Ajax Uitduel Volendam Play-Offs Keeper Goal Play-Off Penalty Corner Light Applause Lie Tackle Goalkeeper Spits Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper Keeper

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Willem II-fans protesteren in gemeente Edam-Volendam tegen afwijzing voor duel tegen FC VolendamSupporters van Willem II demonstrate in the municipality of Edam-Volendam, expressing their disapproval of being excluded from the upcoming play-off match against FC Volendam.

Read more »

Ajax in unlikely field, as Volendam the epicenter, prepares for Europa League play-offsWith Ajax preparing for its crucial play-offs against Willem II, the Eredivisie championship remains at risk. Moreover, FC Volendam, the subject of the play-offs, has been chosen as the site, making it the epicenter of football in the Netherlands.

Read more »

Ajax in Volendam: Play-offs en veiligheid zorgen voor extra drukDe play-offs in de eredivisie zijn een spannende tijd voor FC Volendam. De club strijdt om haar plek in de eredivisie en zal tegen Willem II in de play-offs spelen. De wedstrijd zal plaatsvinden in het Kras Stadion in Volendam, waar Ajax ook een wedstrijd zal spelen. De wedstrijd tegen FC Groningen zal een primeur zijn voor Ajax, die in een ander stadion speelt dan in de eigen Arena. De supporters van Ajax zijn enthousiast om naar Volendam te gaan, maar er zijn ook zorgen over de veiligheid. De gemeente Edam-Volendam wil niet dat er fans van FC Utrecht aanwezig zijn in Volendam.

Read more »

Gevecht om Conference League-voetbal tegen Groningen: Godts moet Ajax reddenADVERTORIAL - Volendam is donderdagavond klaar voor de ontmoeting tussen Ajax en FC Groningen.

Read more »