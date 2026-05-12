FC Twente zietet zich voor derde plek in Eredivisie op, Real Betis keert terug in Champions League

FC Twente heeft een goede positie met nog één wedstrijd tegen PSV in de eredivisie, terwijl Real Betis na hun benauwelijke seizoen weer instapt in de Champions League.

FC Twente doet het momenteel erg goed in de Eredivisie en heeft een behoorlijke kans om op de derde plaats te eindigen. Het team van trainer John van den Brom heeft in de wedstrijd tegen VVV-Venlo weliswaar met 1-0 geregeld, maar wilde tegenуєеrs NEC en Ajax zaterdag beide hun wedstrijd verliezen, waardoor de stand in het klassement gunstig uitpakt voor de club uit Enschede.

Met twee punten voorsprong op NEC en driepunten voor op Ajax, heeft Twente nu een uitstekende uitgangspositie. FC Twente heeft nog wel een lastige uitwedstrijd tegen PSV te spelen. Toch kijkt middenvelder Robin van den Belt met vertrouwen uit naar deze wedstrijd. Hij weet dat het team in grote wedstrijden dit seizoen goed presteert, met overwinning tegen Ajax, Feyenoord en AZ, en ondanks de nederlaag tegen PSV speelde het team volgens Van den Belt nog redelijk.

De middenvelder is ervan overtuigd dat FC Twente het niet gemakkelijk zal hebben, maar hij gelooft in de mogelijkheden van zijn team. Deze wedstrijd kan een référence zijn voor het resterende deel van het seizoen. Tegelijkertijd maakt Real Betis na een moeizaam seizoen een uitstekende recovery in de Primera División.

Het team van Manuel Pellegrini stond in februari nog onder de zénijmpunt, maar heeft sinds dat moment een opvallende reeks van overwinning, waaronder tegen Real Sociedad en Athletic Bilbao, die het team opnieuw neerzet als een serie uitgever. Na 21 jaar afwezigheid, keert Real Betis nu weer terug in de Champions League.

Het is een prachtige prestatie voor een club die veel heeft geleden door de coronacrisis, maar die nu weer de oude glorie en charme van Betis op zijn best laat zien





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eredivisie FC Twente Champions League Real Betis PSV

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marciano Vink en Kenneth Perez beoordelen de prestaties van FC Twente en zijn koploperAnalisten Marciano Vink en Kenneth Perez delen hun mening over de uitslag en de prestaties van FC Twente en zijn koploper Sparta Rotterdam in de Eredivisie.

Read more »

NEC worstelt voor Europees spel na verlies tegen Groningen en uit tegen TwenteNEC loste zondag in de 33e minuut uit tegen FC Groningen met 2-1. De ploeg van Dick Schreuder speelde matig tot de overwinning en verloor als een streep door buitenspel te geven. NEC heeft de derde plek in de Eredivisie en de Europese voetbaltoegang in eigen hand. Echter, er blijven sterke concurrenten in de Eredivisie, waaronder FC Twente die gewinnend eindigde tegen Sparta Rotterdam.

Read more »

FC Twente gaat voor ultieme bekroning: 'Nog één finale te gaan'Op de valreep wervelde FC Twente zich naar pole-position voor deelname aan het voorportaal van de Champions League. Europees voetbal is nog geen zekerheid, maar John van den Brom en zijn spelers blaken van het zelfvertrouwen. ‘Alles klopte vandaag.’

Read more »

Real Betis als vijfde Spaanse club verzekerd van Champions League-voetbalReal Betis keert na 21 jaar terug in de Champions League. Het plaatst zich als nummer vijf van La Liga voor de hoofdfase van het Europese toernooi.

Read more »