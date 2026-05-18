FC Twente Verzekert Zich Van Europees Voetbal Ondanks Zware Klap Tegen PSV

Een uitgebreide analyse van de laatste speeldag van de Eredivisie, waarbij de focus ligt op de vierde plek van FC Twente, de dominantie van PSV en de wankele positie van PEC Zwolle.

De laatste speeldag van het voetballonseizoen bracht voor FC Twente een emotionele achtbaan met zich mee die bijna niet te bevatten was. Enerzijds was er de pijnlijke ervaring van een 5-1 nederlaag in Eindhoven, waarbij de Tukkers volledig werden overrompeld door een superieur PSV .

Anderzijds was er de enorme ontlading en euforie onder de supporters, omdat de club officieel de vierde plek in de ranglijst heeft behaald en daarmee een ticket naar het Europese voetbal heeft verzekerd. In de podcast De Oosttribune werd deze paradoxale dag uitvoerig besproken. Tijmen van Wissing merkte op dat de uitslag van 5-1 eigenlijk een vertekend beeld geeft van wat er op het veld gebeurde.

Volgens hem was de eerste helft van FC Twente zeker degelijk en waren er zelfs diverse kansen om op voorsprong te komen. Het was echter het gebrek aan klinische afwerking door spelers als Hlynsson en Orjasaeter dat de wedstrijd in de verkeerde richting deed kantelen. De 2-1 tegengoal fungeerde als een mentale nekslag, waarna het team uit Enschede langzaam maar zeker bezweek onder de druk van de Eindhovenaren.

Oud-international Bert Konterman schetste een beeld van een kwaliteitsverschil dat simpelweg niet te overbruggen was op dat moment. Hij vergeleek het niveau van PSV met dat van de Champions League, terwijl FC Twente op dat moment eerder opereerde op het niveau van de Europa League of Conference League. Vooral de rol van Ivan Perisic werd geprezen als die van een ware leider die zijn team wist aan te sturen om genadeloos toe te slaan zodra de tegenstander wankelde.

Konterman was echter kritisch over de defensieve houding van de formatie van John van den Brom. Hij vond dat de verdedigers op cruciale momenten niet met het mes tussen de tanden stonden en te veel ruimte lieten, waardoor de keeper het zicht verloor en PSV eenvoudig kon scoren. Dit leidde tot een interessante discussie over de toekomst van de selectie.

Konterman pleitte vurig voor het behouden van de jonge kern om over een periode van drie jaar te streven naar het landskampioenschap en deelname aan de Champions League. Hij geloofde dat de spelers elkaar konden inspireren om samen te groeien. Van Wissing reageerde hier echter sceptisch op en noemde dit idee naïef.

Hij wees erop dat in de huidige voetbalwereld, waar zaakwaarnemers en grote clubs zoals Brighton voortdurend op de loer liggen, het behouden van jong talent bijna onmogelijk is zodra er miljoenenbedragen in het spel komen en de salarissen bij buitenlandse clubs vele malen hoger liggen. Naast de focus op Twente kwamen ook Go Ahead Eagles en PEC Zwolle aan bod, waarbij de conclusies minder positief waren.

Go Ahead Eagles leverde in Nijmegen een teleurstellende prestatie tegen NEC, waarbij Van Wissing de ploeg omschreef als iemand die op de snelweg aan het fietsen was. De motivatie leek volledig te ontbreken, wat volgens Konterman logisch was aangezien er voor de Deventenaren geen sportieve belangen meer op het spel stonden. Nog zorgwekkender is de situatie bij PEC Zwolle, die met 0-2 verloor van Feyenoord.

Hoewel de club in de Eredivisie is gebleven, wijzen de statistieken van de expected points erop dat ze ongelooflijk veel geluk hebben gehad. Van Wissing waarschuwde dat PEC Zwolle op basis van hun feitelijke spel eigenlijk een degradatiekandidaat is en dat de financiële gevolgen van hun huidige rangschikking, met name de tv-gelden, grote impact zullen hebben op hun vermogen om kwalitatieve huurspelers aan te trekken voor het volgende seizoen.

De analyse concludeerde dat terwijl Twente droomt van Europa, clubs als PEC Zwolle vechten voor hun voortbestaan in de hoogste divisie, wat de enorme kloof binnen de Eredivisie pijnlijk duidelijk maakt





Twente-vrouwen na strafschoppen naar bekerwinst ten koste van PSVLang lijkt het erop dat PSV de beker gaat winnen, maar Twente komt door twee goals van Jaimy Ravensbergen langszij. Daarna neemt Twente de penalty's beter.

