FC Twente-trainer Van Rooij praat over Perisic en NEC

FC Twente-trainer Gertjan Van Rooij heeft respect voor PSV'er Ivan Perisic en praat over zijn prestaties. Bij een gelijkspel tegen PSV houdt FC Twente in ieder geval Ajax van het lijf in de strijd om plek drie, maar in dat geval kan NEC weer over de Tukkers heen. Bij een winstpartij in Eindhoven weet FC Twente zeker dat het mag instromen in het voorportaal van de Champions League.

Daarvoor neemt hij in gesprek met VI PSV 'er Ivan Perisic als voorbeeld.

'Ik heb de wedstrijd van PSV tegen Go Ahead Eagles van afgelopen zondag teruggekeken. Als je Perisic daar toch tekeer ziet gaan, is het net alsof hij de kampioenswedstrijd speelt. Niet normaal.

' Van Rooij heeft respect voor de 37-jarige Kroaat. 'Ik kan alleen maar met bewondering naar hem kijken. Helemaal met het oog op zijn leeftijd. Die man heeft zoveel prijzen gewonnen, maar blijft toch altijd maximaal gaan.

Hij laat zien dat hij echt een topatleet is, en een topspeler. Hij gaat het me vast moeilijk maken zondag. Maar hopelijk gaat Perisic ook een aantal keren achter míj aan lopen.

' Bij een gelijkspel tegen PSV houdt FC Twente in ieder geval Ajax van het lijf in de strijd om plek drie, maar in dat geval kan NEC weer over de Tukkers heen. Bij een winstpartij in Eindhoven weet FC Twente zeker dat het mag instromen in het voorportaal van de Champions League. Van Rooij praat erover met VI, net als over zijn liefde voor NEC





