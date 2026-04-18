FC Twente-trainer Van den Brom hint op komst Weghorst: 'Andere types nodig'

FC Twente-trainer Ron Jans heeft zich uitgelaten over de mogelijke komst van Wout Weghorst naar de club. Hij benadrukt de noodzaak van verschillende persoonlijkheidstypes binnen de selectie en sluit een transfer van de spits niet uit.

De geruchtenmolen rond een mogelijke terugkeer van Wout Weghorst naar FC Twente draait op volle toeren, en trainer Ron Jans laat zich hierover voorzichtig uit. Jans lijkt geen graten te zien in de eventuele komst van de spits uit Borne naar Enschede.

Al maandenlang gonst het van de geruchten over een overstap van Weghorst, wiens contract bij Ajax afloopt. Eerder leek een transfer naar FC Twente al aanstaande, maar nu, komende zomer, lonkt een hernieuwde mogelijkheid. De trainer gaf aan dat het karakter van Weghorst een welkome aanvulling zou kunnen zijn voor de selectie van FC Twente.

Jans benadrukt de huidige harmonieuze sfeer binnen het team, maar ziet ook de noodzaak van verfrissing. 'Je hoort vaak, en ik geef het zelf ook net aan, dat alles hier heel veilig en warm is. Een familie. Je hoort dat we veel ideale schoonzonen hebben, maar deze jongens kunnen best hard zijn tegen elkaar', aldus Jans, die daarmee suggereert dat er ook ruimte is voor spelers met een directere persoonlijkheid.

De trainer vervolgt: 'Ik vind ook dat je na een bepaalde cyclus soms wat andere types nodig hebt, om nog meer uit een groep te halen. Of dat nou Wout is of iemand anders, die daarvoor kan zorgen.' Jans heeft een verleden met Weghorst bij AZ en kent zijn kwaliteiten en mogelijke valkuilen. Hoewel hij de uiteindelijke beslissing niet zelf neemt, is hij wel betrokken bij de afwegingen.

Jans wil zijn kaarten niet volledig op tafel leggen, maar sluit de deur voor Weghorst geenszins. Hij erkent dat er vorig jaar al aanzienlijk wat nieuwe spelers bij FC Twente werden aangetrokken, maar dat deze allen qua karakter vergelijkbaar waren. Een te grote homogeniteit binnen de groep kan volgens hem leiden tot een gebrek aan prikkels.

'Je moet ook niet te veel gasten hebben die iets anders in elkaar zitten. Maar een kleine verandering in de totale karakterstructuur van de groep hoeft niet slecht te zijn', nuanceert Jans. Dit impliceert dat een speler als Weghorst, die bekend staat om zijn gedrevenheid en directheid, juist een positieve impuls zou kunnen geven aan de spelersgroep, mits de juiste balans wordt gevonden binnen het team.

De trainer geeft aan dat het cruciaal is om alle factoren zorgvuldig af te wegen alvorens een definitieve beslissing te nemen, maar de deur voor een potentiële transfer van Weghorst staat zeker op een kier.





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Twente Wout Weghorst Ron Jans Eredivisie Transfers

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »