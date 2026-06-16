De Enschedese club gaat woensdag de koker in bij de loting voor de tweede voorronde van de Europa League.

Het WK voetbal is nog maar net begonnen, maar FC Twente kijkt alweer vooruit op het nieuwe seizoen. De Enschedese club gaat woensdag de koker in bij de loting voor de tweede voorronde van de Europa League .

Omdat de Tukkers geen geplaatste status hebben, kunnen zij een zware tegenstander treffen. Na een aantal weken vrijaf staat de selectie van FC Twente volgende week maandag voor het eerst weer op het trainingsveld. De ploeg van trainer John van den Brom heeft dan een maand de tijd om zich voor te bereiden op de eerste Europese wedstrijd. Op 23 juli, slechts vier dagen na de WK-finale, staat het eerste duel op het programma.

Een week later volgt de return. Om de competitiefase van de Europa League te bereiken, moet FC Twente meerdere voorrondes zien te overleven. FC Twente zal woensdag bij de loting worden gekoppeld aan een team met een geplaatste status. Bekijk hieronder welke teams FC Twente kan treffen in de tweede voorronde van de Europa League.

Op papier lijkt Benfica de zwaarst mogelijke dobber. De Portugese club eindigde afgelopen seizoen als derde, achter FC Porto en Sporting CP in de competitie. Hoewel alleen de Portugese Supercup werd gewonnen, puilt de prijzenkast van Benfica uit. Met 38 landstitels is de club recordkampioen van Portugal.

In de jaren zestig won Benfica twee keer op rij de Europacup I. Daarnaast veroverde het 26 keer de Portugese beker. FC Twente speelde in Europees verband één keer eerder een tweeluik tegen de Portugese grootmacht. In de Champions League-kwalificatie van het seizoen 2011/2012 verloor Twente over twee duels van Benfica. In Enschede werd het 2-2, waarna in het Estádio da Luz met 3-1 werd verloren.

Ook Viktoria Plzen is een mogelijke tegenstander. De zesvoudig Tsjechisch kampioen eindigde, net als Benfica, afgelopen seizoen als derde in de competitie, achter Slavia Praag en Sparta Praag. Viktoria Plzen is geen onbekende in het Europese voetbal en speelde de afgelopen seizoenen geregeld in Europese toernooien. Vorig seizoen eindigde de club als veertiende in de competitiefase van de Europa League.

Vervolgens werd het in de tussenronde uitgeschakeld door Panathinaikos. Het Deense FC Midtjylland speelde al eerder tegen Nederlandse clubs in Europees verband, maar wist nog nooit te winnen. De viervoudig landskampioen van Denemarken verloor twee keer van Ajax en PSV en speelde tweemaal gelijk tegen Feyenoord. Vorig seizoen eindigde Midtjylland knap als derde in de competitiefase van de Europa League en sloeg het de tussenronde over.

Met zes overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag verzamelde het negentien punten. In de achtste finales verloor de club na strafschoppen van Nottingham Forest. PAOK Thessaloniki speelde afgelopen seizoen ook in de Europa League. De club eindigde als zeventiende en plaatste zich zodoende voor de tussenronde, waarin het over twee duels verloor van het Spaanse Celta de Vigo.

Het winstpercentage van PAOK tegen Nederlandse clubs ligt niet hoog: in achttien ontmoetingen met onder meer PSV, sc Heerenveen, Ajax en AZ werd slechts twee keer gewonnen. Bij PAOK staat momenteel een speler met een FC Twente-verleden onder contract. De Zweed Alexander Jeremejeff kwam afgelopen winter transfervrij over van Panathinaikos. In het seizoen 2020/2021 speelde hij op huurbasis tien wedstrijden voor FC Twente.

De inmiddels 32-jarige spits kwam alleen tegen FC Groningen tot scoren. Het Cypriotische Pafos FC is relatief onbekend op Europees niveau. In het seizoen 2024/2025 kwam de club voor het eerst uit in een Europese competitie. Na een voorronde in de Europa League bereikte Pafos uiteindelijk de achtste finale van de Conference League, waarin het werd uitgeschakeld door het Zweedse Djurgården.

Pafos werd wel kampioen van Cyprus en kwam daardoor afgelopen seizoen uit in de Champions League. De debutant op het miljardenbal deed het verrassend goed en miste op doelsaldo de tussenronde. Er werd onder meer gewonnen van Villarreal en Slavia Praag. Maccabi Tel Aviv is met 26 landstitels de recordkampioen van Israël.

Afgelopen seizoen eindigde de club als derde in de Israëlische competitie en nam het deel aan de competitiefase van de Europa League. Met slechts één gelijkspel tegen PAOK en zeven nederlagen eindigde Maccabi met één punt onderaan de ranglijst. FC Twente speelde in het seizoen 1977/1978 twee keer tegen Maccabi in de Intertoto Cup. In Israël wonnen de Enschedeërs met 3-1 dankzij een hattrick van Ab Gritter.

In het thuisduel verloor Twente met 4-3. Gritter scoorde opnieuw twee keer, terwijl Kick van der Vall het andere Twentse doelpunt maakte. Met Anderlecht staat er nog een recordkampioen op het lijstje met clubs die FC Twente woensdag kan loten. Met 34 titels staat Anderlecht veertien kampioenschappen voor op Club Brugge.

Het laatste kampioenschap dateert van het seizoen 2016/2017. Anderlecht won in 1978 de Europacup II door in de finale af te rekenen met Austria Wien. In de halve finale schakelden de Belgen FC Twente ui





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