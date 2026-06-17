FC Twente kent alvast tegenstanders die het in tweede Europa League-voorronde niet kan treffen

Tijdens de voorloting van de UEFA voor de tweede voorronde van de Europa League is beslist dat FC Twente onder andere Benfica kan vermijden. De club uit Enschede is ingedeeld in een andere groep dan de Portugese reus.

FC Twente is klaar voor de loting van de tweede voorronde van de Europa League . De UEFA hanteert een voorloting traditiegetrouw op de ochtend voor de officiële loting, waardoor een deel van de mogelijke tegenstanders al is weggevallen.

Hierdoor weet de club uit Enschede dat onder andere Benfica, PAOK FC, Maccabi Tel-Aviv FC en Pafos FC uit de running zijn. Twente is ingedeeld in groep 1 terwijl Benfica in groep 2 terechtkomt, waardoor een ontmoeting in deze fase onmogelijk is. De resterende mogelijke tegenstanders worden na de loting bekend. FC Twente kwalificeerde zich voor de tweede voorronde door zijn vierde plaats in de Eredivisie afgelopen seizoen.

De club moet nog twee voorrondes en een play-off overleven om de groepsfase te bereiken. De eerste leg van de tweede voorronde staat gepland op donderdag 23 juli, met de return een week later





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FC Twente Europa League Loting Voorronde Benfica

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