FC Twente is enorm dicht bij plaatsing voor de voorrondes van de Champions League

FC Twente heeft nog één wedstrijd te gaan in de Eredivisie om zich voor te bereiden op de voorrondes van de Champions League. De derde plek volstaat voor een plek in de play-offs van het prestigieuze toernooi, en de voorsprong op nummer vier NEC is slechts twee punten. In de laatste wedstrijd treft kampioen PSV de tegenstander.

In de laatste wedstrijd treft kampioen PSV de tegenstander. Twente-trainer John van den Brom wil echter niet spreken over druk. Hij benadrukt dat voor sommige spelers het nieuw is en dat ze zichzelf moeten zijn. In de wedstrijden tegen Feyenoord en Ajax hebben ze het goed gedaan.

Maar dat is allemaal makkelijk gezegd, ze moeten het nu ook doen. Van den Brom heeft vertrouwen in zijn ploeg. Ze gaan er met opgeheven hoofd heen. Joseph Oosting werd in september ontslagen als trainer, maar Van den Brom stapte in en leidde Twente naar de derde plek.

In het duel met PSV kan Twente een plekje voor de voorrondes in de Champions League veiligstellen. Van den Brom verwacht een aantrekkelijke wedstrijd tegen PSV, waarbij twee teams uitgaan van aanvallend voetbal. Voor hem is het zaak om zijn eigen spel te spelen. De ontspanning bij de 59-jarige trainer is groot, maar hij blijft met een glimlach op zijn gezicht lopen, bij een mooie club met een mooie spelersgroep. Hij hoopt zondag de kers op de taart te zetten





