FC Twente en Arouca kunnen het niet eens worden over transfer van Kuipers, ook Sparta Rotterdam in de race

Linksback Kuipers, verhuurd door FC Twente aan Arouca, wil graag blijven in Portugal maar de clubs kunnen het niet eens worden over een transferprijs. Sparta Rotterdam toont ook interesse en heeft een bod ingediend, waardoor de toekomst van Kuipers onzeker is.

Bij FC Twente kwam Kuipers afgelopen seizoen nauwelijks aan bod door de opkomst van Mats Rots , die recent voor zestien miljoen euro naar Hoffenheim verkocht werd.

Als gevolg daarvan besloot de vleugelverdediger zich in de winterstop te laten verhuren aan de Portugese club Arouca. Bij Arouca was Kuipers een onbetwiste basisspeler en de club, die het seizoen achtste werd, wilde hem graag behouden. Kuipers was daar ook open voor en kreeg een goede aanbieding voor een definitieve transfer. FC Twente wil echter een deel van de geïnvesteerde transfersom terugverdienen, terwijl Arouca voorlopig niet aan die eis wil voldoen.

De Tukkers vragen enkele tonnen, maar Arouca heeft een andere financiële constructie in gedachten. Ondertussen is ook Sparta Rotterdam geïnteresseerd geworden. Hoofdtrainer Rogier Meijer, een voormalige collega van Kuipers bij NEC, wil de linksback toevoegen aan zijn selectie. Volgens bronnen rondom FC Twente heeft Sparta een officieel bod ingediend en moeten ze nu met Kuipers onderhandelen.

Daardoor is het nog onzeker waar Kuipers volgend jaar zal spelen. Voorlopig moet hij zich rapporteren bij FC Twente, waar Rots vertrokken is maar er via Aske Adelgaard al een nieuwe rechtsback is binnengehaald bij Go Ahead Eagles. Kuipers durft wel de strijd aan te gaan voor een plek bij FC Twente en wil, zolang er geen deal is, zijn kans grijpen in de voorbereiding op de Grolsch Veste





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