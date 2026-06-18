De technisch directeur van FC Twente, Erik ten Hag, heeft zijn voortdurende interesse bevestigd in de spits Wout Weghorst. Hoewel de transfer nog onduidelijk is, staat de club open voor een mogelijke terugkeer na het wereldkampioenschap. Weghorst heeft aangegeven dat hij graag weer bij de club zou spelen, met een diepe affiniteit voor zijn regio.

Erik ten Hag, de technisch directeur van FC Twente, maakte recent een duidelijke verklaring over de mogelijke terugkeer van Wout Weghorst naar de club. Tijdens een uitzending van de WK Avond sprak hij met volle overgave over de interesse van de ploeg in de opkomende spits.

Hij benadrukte dat er nog steeds een open gesprek voert met de speler en zijn familie. Deze bevestiging kwam na een intensieve discussie over het mogelijke transferproces. De ouderwetse wortels van Weghorst liggen diep verankerd in de regio van Twente, waar hij zijn jeugd speelde bij de jeugdopleiding van NEO. De technische directeur gaf het belang van de regionale identiteit, beschreef Weghorst als een plekverdediger met een diep gevoel van trots voor zijn stad.

Zo benadrukt hij dat een speler met een thuisgevoel tot een belangrijke aanvulling kan worden voor het team. Weghorst heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd die zich uitstrekt over meer dan tien jaar. Sinds zijn debuut bij FC Twente heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren doelpuntenmaker die bekend staat om zijn intelligentie, kracht en snelheid. Hij heeft ook internationale erfenis, met het verdedigen van grotere clubs.

De bedoeling van FC Twente en de coaching ervan is om de capaciteiten van Weghorst te benutten, een waterkracht die kan helpen bij de reductie van meetverliezen in het team. Op dit moment blijven de formele details nog onduidelijk. De coach komt er echter op neer dat zij alles op de kaart zouden zetten zodra de spelers klaar zijn met het wereldkampioenschap. De mogelijkheden voor een transfer zullen pas getoetst worden na de toernooifase.

Twente blijft dus geduldig, houdt een open communicatiekanalen met de vertegenwoordigers van Weghorst en probeert een goed tijdspad te vinden. Deze dynamiek trekt extra aandacht van de supporters. Een speler met een rijke familietie, die het vertrouwen van de jeugd toont, zal ongetwijfeld een positieve invloed op de sfeer in het Stadion Martin Doncker Area hebben.

De club en de fans moedigen Wout aan om zich opnieuw bij het huis te voegen, iets dat een stille cerener die zou kunne geven de club. De supporters van FC Twente hebben al verschillende malen in de geschiedenis getoond dat een thuisvader bicon of a sticker, ze delen alleen kansen een puur sentiment. Een terugkeer van Weghorst zou de oude spank en een nieuwe golf van energie brengen tegen de rivalen.

De club zal na de eindfase van het wereldkampioenschap zo besloten blijken. In de nabije toekomst kan een transfer van Weghorst helpen de komende kampioenschappen veranderlijke dynamische van FC Twente te versterken. De technisch directeur benadrukt dat hij graag een speler terugkeert die de club kan helpen treint vlak. Kortom, Erich ten Hag heeft de ogen op Wout Weghorst gericht, en de club blijft plechtig wachtend op een definitieve beslissing.

Na het wereldkampioenschap zullen geruchten een duidelijke letter krijgen, en zijn veel supporters klaar om het vuur te laten branden





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FC Twente Wout Weghorst Transfer Ten Hag Voetbal

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