FC Twente begint vroeg aan seizoen 2026/2027 met Europa League-kwalificatie

FC Twente moet kort na de WK-finale al in actie komen in de tweede voorronde van de Europa League. Lees hier alles over de data en lotingen.

Het seizoen 2026/2027 staat voor FC Twente bol van de uitdagingen, en dat begint al in juli. Slechts enkele dagen na de WK-finale in de Verenigde Staten, Canada en Mexico moeten de Tukkers op eigen veld aantreden in de tweede voorronde van de Europa League .

De ploeg van trainer John van den Brom, die aan het einde van het voorgaande seizoen de zesde plek in de Eredivisie veroverde, mag zich opmaken voor een Europees avontuur dat al vroeg in de voorbereiding zijn beslag krijgt. De wedstrijden in de tweede voorronde staan gepland op 23 juli (heen) en 30 juli (terug), met de loting op 17 juli.

Dit betekent dat de selectie nauwelijks tijd heeft om na te genieten van het vorige seizoen, maar de kans om zich te meten met internationale tegenstanders is een stimulans voor spelers en staf. FC Twente heeft een rijke historie in Europees voetbal, met memorabele campagnes in zowel de Champions League als de Europa League. Het huidige team, met een mix van ervaren krachten en jonge talenten, wil die traditie voortzetten.

De route naar de competitiefase van de Europa League is echter bezaaid met hindernissen. Als Twente de tweede voorronde overleeft, volgt op 20 juli de loting voor de derde voorronde. Mocht ook die ronde succesvol worden afgesloten, dan staat op 3 augustus de loting voor de play-offs op het programma. Pas bij winst in de play-offs plaatst de club zich voor het hoofdtoernooi, waarvan de loting op 28 augustus plaatsvindt.

Elk tweeluik vereist toewijding, tactisch inzicht en een flinke dosis vechtlust, want de tegenstanders worden sterker naarmate de kwalificatie vordert. De vroege start heeft ook gevolgen voor de voorbereiding. Normaal gesproken begint de voorbereiding half juni, maar nu moeten de spelers al in mei hun vakantie plannen om op tijd fit te zijn. Van den Brom, die bekend staat om zijn gestructureerde aanpak, zal een strak schema opstellen om de fysieke en mentale paraatheid te waarborgen.

Daarnaast biedt de vroege start een kans: als Twente de groepsfase bereikt, hebben ze al wedstrijdritme opgebouwd terwijl concurrenten nog in de opstartfase verkeren. De fans hopen op een herhaling van het succes uit het verleden, zoals de overwintering in de Europa League in 2014/2015 en 2019/2020. Maar eerst wacht de tweede voorronde, waar de tegenstander nog onbekend is. Het kan een ploeg uit bijvoorbeeld Schotland, Polen of Scandinavië zijn, elk met hun eigen speelstijl.

FC Twente zal zich moeten aanpassen en de eigen kwaliteiten moeten benutten. De lading op 17 juli zal dus met spanning worden tegemoet gezien, want het lot bepaalt mede de moeilijkheidsgraad van de weg naar de groepsfase. Of het nu een gerenommeerde club of een underdog is, de Tukkers moeten klaar zijn om te strijden voor de eer en de Europese punten die de club en de Eredivisie zo hard nodig hebben





