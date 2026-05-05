FC Twente aast op terugkeer Hans Hateboer

FC Twente overweegt serieus om Hans Hateboer, momenteel spelend voor Olympique Lyon, terug naar Nederland te halen. De komst van Erik ten Hag als technisch directeur speelt een belangrijke rol in deze interesse.

FC Twente staat naar verluidt op het punt om een serieuze poging te wagen om Hans Hateboer terug naar Nederland te halen. De 32-jarige rechtsback, momenteel actief bij Olympique Lyon , wordt gezien als een waardevolle versterking voor de club, zeker met de aanstaande komst van Erik ten Hag als technisch directeur.

Transferjournalist Mounir Boualin meldt dat Twente intern al concrete gesprekken voert over de mogelijkheden om Hateboer naar Enschede te halen. De interesse is ontstaan doordat Hateboer aan het einde van dit seizoen transfervrij is, wat hem tot een aantrekkelijke optie maakt voor Twente. De club ziet in hem een buitenkansje om een ervaren en kwalitatief goede speler aan de selectie toe te voegen.

Hateboer heeft een indrukwekkende carrière achter de rug, met succesvolle periodes bij Atalanta Bergamo en een aantal interlands voor het Nederlands elftal. Zijn huidige situatie bij Olympique Lyon is echter niet ideaal, waardoor een terugkeer naar Nederland een aantrekkelijke optie is. Hij komt wel aan speelminuten, maar een basisplaats is niet gegarandeerd. Hateboer begon zijn professionele carrière bij FC Groningen, waar hij de jeugdopleiding doorliep en uitgroeide tot een belangrijke speler.

Hij speelde 111 wedstrijden voor de club voordat hij in januari 2017 de overstap maakte naar Atalanta Bergamo. In Italië beleefde hij een succesvolle periode, waarin hij zich ontwikkelde tot een vaste waarde en een belangrijke speler werd voor de club. Het hoogtepunt van zijn tijd bij Atalanta was de winst van de Europa League in 2024, een prestatie die zijn status als topspeler bevestigde.

Zijn sterke prestaties in de Serie A leverden hem ook een plek op in het Nederlands elftal, waar hij onder bondscoach Ronald Koeman regelmatig werd opgeroepen. Hij vertegenwoordigde Oranje voor het laatst in 2022. Na Atalanta tekende hij in 2024 bij Rennes, maar daar verminderde zijn speeltijd aanzienlijk na het vertrek van trainer Habib Beye.

Dit leidde tot een huurtransfer naar Olympique Lyon, waar hij de kans kreeg om weer regelmatig te spelen, mede dankzij de 'wild card-regel' die het mogelijk maakte om een speler buiten de transferperiode over te nemen. De verwachting is dat de gesprekken tussen Twente en Hateboer pas echt concreet zullen worden na het WK. Boualin geeft aan dat de club momenteel in een oriënterende fase zit en de situatie nauwlettend in de gaten houdt.

De komst van Erik ten Hag als technisch directeur speelt een belangrijke rol in de interesse van Twente. Ten Hag staat bekend om zijn oog voor kwaliteit en zijn vermogen om spelers naar een hoger niveau te tillen. Hij ziet in Hateboer een speler die direct een versterking kan zijn voor de selectie en die past in zijn speelstijl.

De club hoopt dat Hateboer, met zijn ervaring en kwaliteiten, een belangrijke rol kan spelen in de ambities van Twente om weer mee te strijden om de top van het Nederlandse voetbal. De terugkeer van een ervaren international als Hateboer zou een signaal afgeven dat Twente serieus werk maakt van het aantrekken van kwaliteitsspelers en het versterken van de selectie voor de toekomst.

Het is een strategische zet die de club kan helpen om haar sportieve doelen te bereiken en weer een prominente rol te spelen in het Nederlandse voetbal





