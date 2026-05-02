FC Porto Verovert Portugese Landstitel Onder Leiding van Francesco Farioli

FC Porto heeft de Portugese landstitel gewonnen na een 1-0 overwinning op Alverca, onder leiding van trainer Francesco Farioli. De club is niet meer in te halen door Benfica en Sporting Portugal.

Francesco Farioli heeft in zijn allereerste seizoen als trainer van FC Porto een indrukwekkende prestatie geleverd door de Portugese landstitel te veroveren. De club uit Porto was zaterdagavond in het eigen Estádio do Dragão met 1-0 te sterk voor Alverca, een middenmoter in de Primeira Liga .

Met nog twee speelrondes te gaan is de voorsprong van Porto onoverbrugbaar voor zowel Benfica als Sporting Portugal, waardoor de titel definitief naar de club in het noorden van Portugal gaat. Deze overwinning is des te opmerkelijker gezien het feit dat Farioli ongeveer een jaar geleden de landstitel met Ajax volledig zag glippen.

De Italiaanse trainer wist voorafgaand aan de wedstrijd al dat een enkel punt voldoende zou zijn om de titel binnen te halen, mede dankzij het verrassende gelijkspel van Benfica eerder die dag tegen FC Famalicão (2-2). Ondanks de gunstige uitgangspositie waren de kampioenszenuwen bij de spelers van Porto duidelijk voelbaar. De ploeg had moeite om kansen te creëren en kwam een aantal keer beangstigend dicht bij het verliezen van de controle over de wedstrijd, toen Alverca gevaarlijk oprees.

De spanning was tastbaar in het stadion, en de supporters hielden hun adem in bij elke aanval van de bezoekers. Het duurde tot vijf minuten voor rust voordat de openingstreffer eindelijk viel. Een perfect uitgevoerde hoekschop van Gabri Veiga werd met precisie voorgegeven, waar Jan Bednarek, de Poolse verdediger, het duel met zijn directe tegenstander won.

Met een bekeken en krachtige kopbal plaatste hij de bal in de verre hoek, buiten bereik van de Alverca-doelman, en zorgde hij voor de 1-0 voorsprong. Dit doelpunt bracht een golf van opluchting en enthousiasme teweeg onder de supporters en gaf Porto een broodnodige boost voor de tweede helft. De tweede helft bracht weinig verandering in het spelbeeld. Porto koos ervoor om geen onnodige risico's te nemen en zich te concentreren op het verdedigen van de voorsprong.

De counteraanvallen van Alverca werden beter onder controle gehouden, en Porto wist de druk van de bezoekers te weerstaan. Hoewel Porto zelf kansen creëerde om de voorsprong te verdubbelen, wist het deze niet te benutten. Echter, de gemiste kansen hadden geen invloed op de uiteindelijke uitkomst van de wedstrijd. Porto hield stand en trok de voorsprong over de streep, waardoor de club zich voor de 31ste keer in de geschiedenis tot kampioen van Portugal mag kronen.

Deze landstitel is niet alleen een sportieve triomf, maar ook een belangrijke stap voor Porto om zich te kwalificeren voor de competitiefase van de Champions League van het komende seizoen. De club kan zich nu voorbereiden op het spelen van wedstrijden tegen de Europese elite. De strijd om de tweede plaats, die recht geeft op een voorronde van de Champions League, is echter nog lang niet beslist.

Sporting Portugal kan maandag, bij een overwinning op Vitória SC, in punten gelijk komen met Benfica, de huidige nummer twee. Benfica heeft echter het betere onderlinge resultaat, wat betekent dat zij de tweede plaats zullen behouden als Sporting niet met een groter verschil wint. De laatste speelronde belooft dan ook nog een spannende strijd om de tweede positie op de ranglijst





