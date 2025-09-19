FC Porto onder Farioli onstuitbaar: perfecte start en oog op Europa League

FC Porto, onder leiding van trainer Farioli, maakt een indrukwekkende start van het seizoen door een perfecte reeks neer te zetten. Met overwinningen in zowel de voorbereiding als de competitie, inclusief een recente zege op Rio Ave, toont de ploeg haar dominantie. Rosario en Aghehowa scoren, terwijl de focus nu verschuift naar de Europa League-campagne.

Sinds de komst van trainer Farioli bij FC Porto, na zijn vertrek bij Ajax, is de Portugese topclub in een indrukwekkende reeks terechtgekomen. De voorbereiding op het nieuwe seizoen werd al gekenmerkt door sterke prestaties, waarbij teams als FC Twente en Atlético Madrid werden verslagen. Deze positieve tendens zette zich door in de officiële competitie, met overwinningen op Vitória de Guimarães, Gil Vicente, Casa Pia AC, Sport ing Portugal en CD Nacional.

De ongeslagen reeks werd afgelopen vrijdag voortgezet met een overtuigende zege op Rio Ave. \Een opvallende rol was weggelegd voor Rosario, die op de rechtsbackpositie mocht starten en het vertrouwen van de coach met verve waarmaakte. De voormalig speler van PSV bekroonde zijn optreden met zijn eerste doelpunt in dienst van FC Porto. Dit gebeurde via een fraaie kopbal na een perfect genomen hoekschop. Niet veel later verdubbelde Samuel Aghehowa, de concurrent van de geblesseerde Luuk de Jong, de voorsprong, eveneens na een goed genomen corner. De doelpuntenmachine bleef draaien, want ook Gabriel Veiga, de specialist in hoekschoppen, wist zijn naam op het scorebord te zetten. Met een krachtig schot in de bovenhoek van het doel maakte hij de overwinning nog groter, bewijzend dat Porto's offensieve kracht niet te onderschatten is. De consistente doelpuntenproductie onderstreept de tactische finesse van Farioli en de effectiviteit van zijn selectie. Na zes gespeelde wedstrijden staat Porto fier aan de top van de ranglijst, met een indrukwekkende achttien punten. De voorsprong op Sporting, de naaste belager die nog een wedstrijd tegoed heeft, bedraagt maar liefst zes punten, wat de dominantie van Porto in de competitie onderstreept. \De blik is nu vooruit gericht, want er staat een belangrijk Europees avontuur te wachten. Donderdag zal Farioli zijn debuut maken in de Europa League met FC Porto. De eerste wedstrijd in deze prestigieuze competitie is een uitwedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Dit duel vormt een belangrijke test voor de Portugese kampioen, die zal willen aantonen ook op Europees niveau te kunnen schitteren. De verwachtingen zijn hooggespannen, gezien de succesvolle start van het seizoen en de indrukwekkende reeks overwinningen. De fans hopen dat de ploeg deze lijn kan doortrekken en een succesvol Europees seizoen kan neerzetten. De komende weken zullen uitwijzen of FC Porto de hoge verwachtingen kan waarmaken en kan doordringen tot de volgende rondes van de Europa League. De fans kijken vol verwachting uit naar deze cruciale wedstrijden die de ambitie van de club in de verf zullen zetten. De prestaties in de competitie, gecombineerd met de Europese ambities, maken dit seizoen een bijzonder boeiende periode voor de club en haar supporters





