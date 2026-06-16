FC Porto en Feyenoord strijden om jong talent Davis Opoku

De achttienjarige Belgische rechtsback Davis Opoku van OH Leuven wordt begeerd door FC Porto en Feyenoord. Porto maakte al een bod dat Leuven afwees, maar de gesprekken gaan door. Feyenoord, met technisch directeur Dévy Rigaux die Opoku goed kent, ziet hem als een optie voor de Lange termijn gezien mogelijke vertrekken van eigen backs.

FC Porto heeft de jonge Belgische international Davis Opoku op het radar en werkt aan een transfer, volgens transferjournalist Sacha Tavolieri. OH Leuven heeft een eerste aanbod van Porto afgewezen, maar de gesprekken zijn nog niet afgesloten.

Ook Feyenoord toont interesse en volgt de situatie van de achttienjarige rechtsback op de voet. Opoku is een jeugdinternational van België en speelt al enige tijd bij OH Leuven in de Jupiler Pro League. Sinds oktober heeft hij een vaste basisplek verworven en deze seizoen maakte hij in totaal 23 optredens voor de club. Zijn ontwikkeling en prestaties hebben de aandacht getrokken van het Portugese topclub Porto, dat onder leiding staat van trainer Francesco Farioli.

Volgens Tavolieri bood Porto een huurdeal met een optie tot koop van vijf miljoen euro, maar Leuven zag dit bedrag als onvoldoende en wees het aanbod af. Ondanks deze afwijzing blijven beide partijen in gesprek. Feyenoord, met nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux, is ook geïnteresseerd. Rigaux kent Opoku goed uit de Belgische competities en ziet hem als een langetermijnoptie.

De Rotterdammers overwegen een transfer vooral omdat Givairo Read可能 deze zomer zal vertrekken en Jordan Lotomba bij een gunstig bod ook de club kan verlaten. Als beide vertrekken realiteit worden, heeft Feyenoord slechts Mats Deijl en Bart Nieuwkoop als reserves op de rechtsbackpositie. Opku's jeugdigheid en potentie maken hem dus een aantrekkijke target voor zowel Porto als Feyenoord, terwijl OH Leuven een hogere vergoeding nastreeft





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Davis Opoku FC Porto Feyenoord OH Leuven Transfer

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