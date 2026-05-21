FC Porto benaderde Francesco Farioli voor een overstap

De Italiaanse oefenmeester onthult dat hij eerst niet wilde praten over een mogelijke overstap naar FC Porto.

Francesco Farioli is door FC Porto in de winter van 2025 benaderd voor een overstap. De Italiaanse oefenmeester, die eerder trainer was bij Ajax , onthult in gesprek met een Italiaanse krant dat hij eerst niet wilde praten over een mogelijke overstap naar de Portugese topclub.

In eerste instantie besloot Farioli de boot af te houden, maar nadat hij met Ajax het kampioenschap verloor, ging hij toch in zee met de Portugese topclub. Farioli was in januari 2025 benaderd door FC Porto, maar hij wilde op dat moment niet praten over een mogelijke overstap. Hij was volledig gefocust op zijn project bij Ajax. Hoe verder het seizoen vorderde, hoe meer clubs Farioli op de radar kregen.

Na het misgelopen kampioenschap veranderde er echter veel. Toen Ajax in maart bovenaan stond, zocht de hele voetbalwereld contact met Farioli's zaakwaarnemer om scenario's voor te bereiden. Eind mei belde er niemand meer. Farioli kreeg twee aanbiedingen van clubs op het tweede niveau en ploegen die tegen degradatie zouden gaan strijden in de Serie A. Pas een maand later kreeg hij de vraag of hij een kop koffie wilde drinken met André Villas-Boas.

Farioli voelde zich eigenlijk helemaal niet klaar voor een nieuwe job, omdat hij alles wat er in Amsterdam was gebeurd nog moest verwerken, maar binnen drie minuten sloeg dat helemaal om naar enthousiasme om samen aan de slag te gaan





