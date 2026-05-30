FC Groningen voor zware transferzomer: overzicht van de selectie en aflopende contracten

De blik van FC Groningen kan op volgend seizoen. Het belooft voor de nieuwe technisch directeur Mo Allach een drukke transferzomer te worden, gezien onder meer de vertrekkende spelers en aflopende contracten volgend jaar.

Een overzicht van de selectie biedt inzicht in welke spelers mogelijk blijven of vertrekken. Thijmen Blokzijl en Thom van Bergen maakten de meeste speelminuten in 36 officiële wedstrijden, waaronder 34 competitieduels, één bekerwedstrijd en één play-offduel. Blokzijl en Van Bergen zijn ook de enige twee spelers die alle duels vanaf de aftrap in actie kwamen. Het is deze zomer de vraag of beide spelers blijven.

De club nam tot nu toe formeel afscheid van zes spelers: Hidde Jurjus, Dirk Baron, Dies Janse, Tygo Land, Younes Taha en Mats Seuntjens. Van deze spelers is bekend dat Jurjus vertrekt naar een buitenlandse club, terwijl Baron mogelijk naar FC Emmen gaat. Janse keert terug naar Amsterdam. Land keert terug naar PSV, maar een nieuwe huurperiode bij Groningen is mogelijk.

Taha en Seuntjens hebben geen contractverlenging gekregen. Onder de doelmannen is Etienne Vaessen een bijzonder geval. De 30-jarige keeper staat open voor een buitenlands avontuur, maar mocht het niet van een transfer komen, dan blijft hij. Vaessen heeft het in Groningen ontzettend naar zijn zin en is te goed om op de bank te zitten.

Hij hoopt op een club waar hij als eerste doelman wordt ingezet. Dirk Baron, die één keer onder de lat stond in de hoofdmacht, heeft de interesse gewekt van FC Emmen. De 23-jarige Baron was vierde doelman achter Vaessen, Jurjus en Marco van Duin. Van Duin is de enige doelman waarvan zeker is dat hij blijft; hij heeft een langlopend contract tot medio 2029.

De Sloveen kwam vorig seizoen over van het Italiaanse Empoli. In de verdediging is het vertrek van Dies Janse een aderlating. Janse stond in 30 van de 31 eredivisieduels in de basiself en vormde centraal achterin een sterk duo met Thijmen Blokzijl. Blokzijl heeft nog een contract tot medio 2027.

Als hij dat niet verlengt, kan FC Groningen alleen deze zomer of winter nog iets aan hem verdienen. Marvin Peersman heeft een contract tot medio 2028, maar beleefde sportief een minder seizoen dan Blokzijl. Hij stond niet vaak aan de aftrap en kwam in totaal tot vijftien duels. Trainer Dick Lukkien gaf afgelopen seizoen de voorkeur aan de ervaren verdediger, waardoor Peersman mogelijk vertrekt.

Daarnaast is er nog Wouter Prins, die tegen Heracles Almelo op de slotdag van de competitie zijn honderdste duel voor FC Groningen speelde. Zijn contract loopt tot medio volgend jaar zomer en ook voor hem geldt: wil de club geld verdienen aan Prins, dan is een zomer- of wintertransfer noodzakelijk. Jorginho Austwijn mocht afgelopen seizoen een aantal keer ruiken aan spelen op eredivisieniveau. De 22-jarige Curaçaoënaar, die vorige zomer overkwam van SC Cambuur, ligt vast tot medio 2029.

Ook zijn er drie jonge verdedigers uit de eigen jeugd die klaar lijken voor een doorbraak: Jari van der Laan, Timo Kelder en Milan Bouland. Het trio trainde afgelopen seizoen volop mee met de eerste selectie, maar Van der Laan en Kelder wachten nog op hun officiële debuut. Bouland mocht twee keer meedoen. De speler uit eigen jeugd ligt tot volgend jaar zomer vast.

Op het middenveld zijn er verschillende spelers met een onzekere toekomst. Mats Seuntjens is nooit een onbetwiste basisspeler geweest: hij kwam tot drie doelpunten en twee assists in 31 optredens gedurende anderhalf seizoen. Hij is niet de enige die vertrekt. Ook Younes Taha keert niet terug.

Daarnaast is er de vraag of Joel Hernes, gehuurd van Newcastle United, terugkeert in Euroborg. Hernes kwam elf keer in actie, waarvan drie keer als basisspeler. Het is op dit moment niet duidelijk of FC Groningen gebruikmaakt van de optie tot koop die het een jaar geleden afdwong. Tygo Land keert na zijn huurperiode terug bij landskampioen PSV.

Trainer Peter Bosz is vol lof over de ontwikkeling van Land, maar vindt dat hij nog stappen moet maken om in aanmerking te komen voor een basisplaats bij de Eindhovenaren. Met familie dichtbij in Peize is de kans zeker niet ondenkbaar dat hij nog een seizoen wordt uitgeleend aan FC Groningen. Luciano Valente, de centrale middenvelder, ligt vast tot medio 2028. Hij heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste spelers onder Lukkien.

De verwachting is dat hij nog een seizoen blijft. Daarnaast is er nog Romano Postema, die afgelopen seizoen in nagenoeg alle duels meedeed bij de Groningers. Postema maakt als speler uit eigen jeugd, net als Thijmen Blokzijl en Thom van Bergen, deel uit van de club van honderd-plus wedstrijden, maar de vraag is of daar meer duels bij gaan komen in het groen-wit. Zijn contract loopt tot volgend jaar zomer en hij is een gewild doelwit voor andere clubs.

Ook is er een jonge middenvelder, Jens Dillema, die zijn debuut maakte in de hoofdmacht deze maand tegen Heracles Almelo. Dillema is een jeugdspeler van wie FC Groningen het contract in oktober vorig jaar met drie jaar verlengde. In de aanval is de situatie rondom Tika de Jonge het meest opvallend. De 23-jarige aanvaller revalideert van een zware knieblessure en keert pas na de winterstop terug op het veld.

Zijn contract loopt tot medio 2028 en in de winter toonde de Portugese grootmacht Benfica al voorzichtig interesse. De hoop is dat hij na zijn blessure sterk terugkomt, want in potentie kan Groningen veel geld aan hem verdienen. Daarnaast is er nog Mohamed Mallahi, die een belangrijke rol speelde in de promotie van vorig seizoen en afgelopen jaargang veel minuten maakte. Hij heeft nog een contract tot 2026.

En dan is er de jeugdspeler Ruben van Bommel, die zijn kwaliteiten heeft laten zien in de voorbereiding en mogelijk een kans krijgt. Al met al staat technisch directeur Mo Allach voor een zware klus om de selectie op orde te brengen voor het nieuwe seizoen, met veel onzekerheden over vertrekkende spelers en financiële mogelijkheden





