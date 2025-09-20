FC Groningen verslaat Telstar met 2-0, Taha en Zawada trefzeker

FC Groningen boekte een overtuigende overwinning op Telstar met 2-0 dankzij doelpunten van Younes Taha en Oskar Zawada. Telstar, met een gewijzigd elftal, kon de Groningers niet afstoppen.

Op zaterdagavond heeft FC Groningen een overtuigende 2-0 overwinning behaald op Telstar in een enerverende wedstrijd. De doelpuntenmakers waren Younes Taha en Oskar Zawada , die beiden hun stempel drukten op de wedstrijd. FC Groningen trad opnieuw aan zonder topscorer Brynjólfur Willumsson, die geblesseerd terugkeerde van interlandverplichtingen. Trainer Dick Lukkien koos er wederom voor om Thom van Bergen als spits te gebruiken, net als in de eerdere overwinning op FC Utrecht.

Telstar reisde af naar Groningen met een flink gewijzigd elftal. Trainer Anthony Correia had maar liefst zes wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Fortuna Sittard, die met 3-1 verloren ging. Danny Bakker, Devon Koswal, Tyrone Owusu en Kay Tejan kregen een basisplaats, terwijl Jeff Hardeveld, Jochem Ritmeester van de Kamp, Patrick Bouwer en Soufiane Hetli op andere posities werden geposteerd. De wedstrijd kende een aantrekkelijk begin, waarbij Telstar al vroeg in de wedstrijd voor gevaar zorgde. Na een kwartier spelen gaf Tyrese Noslin een gevaarlijke voorzet op Tejan, die de bal echter via een korte voetbeweging op de lat schoot, waardoor de stand 0-0 bleef. De wedstrijd werd gekenmerkt door een dynamisch spelbeeld, met kansen aan beide kanten, wat de spanning ten goede kwam. \Na een intense openingsfase was het FC Groningen dat in de 22e minuut de score opende. Younes Taha etaleerde zijn klasse met een schitterende vrije trap vanaf 35 meter, die de verre kruising in verdween en Ronald Koeman Junior kansloos liet. Ondanks de sterke start van Telstar, stond de ploeg van Correia nu toch met 1-0 achter. De eerste helft bood weinig grote kansen, maar de wedstrijd bleef boeiend. In de veertigste minuut creëerde Jorg Schreuders met een 'panna' een goede kans voor zichzelf, maar zijn schot werd geblokt door Hardeveld. Na de rust leek Taha al snel de voorsprong uit te breiden. In de 48e minuut kreeg hij een kans binnen het strafschopgebied, maar doelman Koeman Junior redde katachtig. Telstar bleef proberen en Hetli was een aantal minuten later dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot miste de nodige precisie en ging recht op de doelman af. De wedstrijd bleef spannend, waarbij beide ploegen streden om controle over het middenveld en mogelijkheden creëerden om te scoren. Noslin kreeg even later een kans, maar schoot de bal over het doel. \In de slotfase gooide invaller Oskar Zawada de wedstrijd in het slot. Wouter Prins leek een overtreding te maken op Dion Malone, waarop scheidsrechter Erwin Blank naar het scherm werd geroepen door de VAR. Tot ieders verbazing keurde de arbiter het doelpunt goed, ondanks protesten van Telstar en trainer Correia. De bizarre beslissing van Blank bezorgde Telstar uiteindelijk een 2-0 nederlaag. De teleurstelling was groot bij de Velsen-Zuiders. De nederlaag betekende dat Telstar nu op de zestiende plaats in de competitie staat. De overwinning van FC Groningen was een belangrijke stap voor de ploeg, die hiermee de positie in de middenmoot verstevigde. De wedstrijd toonde de veerkracht van FC Groningen en de potentie van de individuele spelers, die met name door de doelpunten van Taha en Zawada, de wedstrijd naar zich toetrokken. De technische staf zal tevreden terugkijken op de wedstrijd, maar zal ook de nodige punten van verbetering bespreken om de prestaties verder te optimaliseren. De komende wedstrijden zullen cruciaal zijn voor FC Groningen in de strijd om een plek in de top van de competitie. De fans van FC Groningen kunnen met vertrouwen uitkijken naar de volgende wedstrijden, wetende dat hun team vecht voor elke bal en de winst. De inzet en de wil om te winnen waren duidelijk zichtbaar bij de Groningers, wat bijdroeg aan een mooie voetbalavond





