Doelman Jeroen Vaessen blijft tot medio 2029 bij FC Groningen. Na twee sterke seizoenen met vele clean sheets koos hij voor een langer verblijf in het noorden, wat een belangrijke overwinning is voor de club die ook andere speelsters probeert te binden.

De dertigjarige doelman Jeroen Vaessen heeft zijn contract bij FC Groningen verlengd tot medio 2029. Na twee seizoenen onder de lat in Groningen, waarbij hij zowel vorig jaar (32 wedstrijden) als dit jaar (30 Eredivisie -optredens) een vaste waarde was, was zijn toekomst lange tijd onzeker.

Ziste sterke prestaties, met vijftien clean sheets in de=Eredivisie, trokken internationale aandacht vanuit Mexico, de Verenigde Staten en verschillende Europese landen. Uiteindelijk koos Vaessen ervoor om te blijven, omdat hij zich kon vinden in het sportieve perspectief dat de directie schetste. Met deze verlenging weten de Groningers één belangrijke sterkhouder vast te houden.

De club hoop nu ook andere spe}_{their}like Marvin Peersman (die een aanbod heeft in beraad) en Thijmen Blokzijl (die verleid moet worden met een vergelijkbare constructie als bij Vaessen) langer aan zich te binden. Ook Lies Janse en Younes Taha, belangrijke huurlingen, willen ze zoveel mogelijk behouden. Voor Tygo Land is het nog onduidelijk of een nieuwe huurovereenkomst met PSV mogelijk is





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FC Groningen Jeroen Vaessen Contractverlenging Eredivisie Doelman Transfers

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