FC Groningen-spitsen Thijmen Blokzijl, Thom van Bergen en Jorg Schreuders verwachten veel veranderingen

Thijmen Blokzijl, Thom van Bergen en Jorg Schreuders van FC Groningen verwachten dat er veel veranderingen komen in de selectie volgend seizoen. Hoewel ze benadrukken dat ze volgend seizoen in Groningen willen spelen, staat de deur voor een transfer open. Dagblad van het Noorden.

Voor zowel Thijmen Blokzijl, Thom van Bergen als Jorg Schreuders kan de verloren wedstrijd van donderdag tegen Ajax (2-0) de laatste zijn geweest in het shirt van FC Groningen.

Hoewel alle drie 'Groningen-kuikens' benadrukken ook volgend seizoen in Groningen te kunnen spelen, staat de deur voor een transfer open. Dagblad van het Noorden .

'Er gaat vast en zeker veel veranderen, omdat er jongens uit hun contract lopen of getransfereerd worden, maar ik hoop niet dat de visie van de club of het proces waarin we zitten verandert. Ik denk nu zelf niet na over een transfer. Eerst ga ik op vakantie en dan zie ik wel wat er in de zomer op mijn pad komt.

' Ook Van Bergen ziet een 'tijdperk' beëindigen, dat drie jaar geleden begon toen de club promotie naar de Eredivisie wist te realiseren met een jonge selectie vol jeugdproducten. 'Het voelt als een afsluiting van een fase van drie jaar, waar een bepaalde kern bij was die alles heeft meegemaakt. Ik weet niet hoe mijn toekomst eruitziet. Eerst herstellen van mijn rugblessure, op vakantie en dan ga ik het wel zien', vertelt de spits.

Blokzeil verwacht ook veel veranderingen.

'Het lijkt er sterk op dat er volgend seizoen een redelijk andere groep komt te staan. Het kan alle kanten op. Ik had niet in mijn hoofd dat dit zomaar mijn laatste voor FC Groningen kon zijn. Misschien was het zo, misschien speel ik hier volgend seizoen ook nog', besluit hij





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Groningen Ajax Transfer Rugblessure Vakantie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Den Haag wil onderzoek naar gevolgen vliegtaks voor Groningen Airport EeldeHet kabinet moet onderzoeken welke gevolgen de vliegbelasting heeft voor Groningen Airport Eelde. De analyse moet de concurrentiepositie van Eelde ten opzichte van Duitse luchthavens in kaart brengen.

Read more »

Smaakmaker Younes Taha (FC Groningen) ontbreekt donderdag tegen Ajax om opmerkelijke redenAjax hoeft donderdagavond tegen FC Groningen geen rekening te houden met Younes Taha. De 23-jarige Amsterdammer zit tijdens de halve finale van de play-offs een schorsing uit.

Read more »

'FC Groningen verrast en wint van Ajax in de play-offs'FC Groningen verrast en wint van Ajax in de play-offs. Iedere werkdag legt Voetbalzone een stelling voor. Naast de Eredivisie is er daarbij soms ook aandacht voor andere competities. Met vandaag: Ajax, dat het in de halve finale van de play-offs opneemt tegen FC Groningen.

Read more »

Gevecht om Conference League-voetbal tegen Groningen: Godts moet Ajax reddenADVERTORIAL - Volendam is donderdagavond klaar voor de ontmoeting tussen Ajax en FC Groningen.

Read more »