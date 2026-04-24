FC Groningen onder 17 verliest bekerfinale van Ajax

De droom van FC Groningen onder 17 om de beker te winnen is in de Euroborg in rook opgegaan. In een wedstrijd die bol stond van sfeer en enthousiasme, bleek Ajax uiteindelijk te sterk: 2-7.

Hoewel de jonge Groningers voor rust goed partij gaven en de wedstrijd open was, nam Ajax na de rust een overweldigende voorsprong, die ze niet meer uit handen gaven. De voorbereiding op deze belangrijke finale was tot in de puntjes verzorgd. Net als het eerste elftal van FC Groningen, hechtte de onder 17 selectie veel waarde aan een gezamenlijke maaltijd en een optimale reis naar het stadion.

De spelersbus van de club bracht de jonge talenten naar de Euroborg, waar een indrukwekkend schouwspel wachtte. De herinnering aan de bekerfinale van 2019, waarin FC Groningen onder 19 met spelers als Romano Postema, Thijs Dallinga, Remco Balk en Tomas Suslov verloor van Ajax, hing in de lucht. Deze wedstrijd, eveneens in de Euroborg, diende als een waarschuwing en een motivatie voor de huidige generatie. De weg naar de finale was voor FC Groningen onder 17 allesbehalve eenvoudig.

Onder leiding van trainer Jeroen Scholma overwonnen ze in de eerste ronde DZOH na een spannende strafschoppenserie. Vervolgens werden er overtuigende overwinningen behaald op Vitesse (0-1), Excelsior Maassluis (2-3) en RKVV DEM (0-3), wat aantoont dat dit team over de kwaliteiten beschikt om ver te komen in de bekercompetitie. Vrijdagavond was de Euroborg met bijna 5.000 toeschouwers uitverkocht, wat de enorme steun van de supporters voor de jonge talenten onderstreepte.

De sfeer was fantastisch, mede dankzij de opening van de tweede ring van de Tonny van Leeuwen tribune en de hoofdtribune. De fanatieke aanhang zorgde voor een overweldigende ambiance, die de spelers ongetwijfeld een extra boost gaf. De wedstrijd begon met een vroege voorsprong voor Ajax, door een doelpunt van Xander Newstead. Echter, Luc Kort reageerde snel en bracht de stand op 1-1 met een prachtige vrije trap in de rechterbenedenhoek.

De spanning was voelbaar en beide teams gaven alles om de overhand te krijgen. Nafairon Landvreugd zette Ajax opnieuw op voorsprong, maar Derick Isibor wist even later weer gelijk te maken, waardoor de wedstrijd in een gelijkopgaande strijd veranderde. Orlando Holder was dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot belandde op de lat. Ondanks de goede intenties en de strijdvaardigheid in de eerste helft, bleek Ajax in de tweede helft simpelweg een maatje te groot.

De Amsterdammers, die in de competitie op een hoger niveau spelen, toonden hun klasse en liepen uit tot een overtuigende voorsprong. Ghalil Bousnane, Nafairon Landvreugd (tweemaal) en Xander Newstead zorgden voor de doelpunten die de eindstand op 7-2 brachten. Hoewel de uitslag teleurstellend is voor FC Groningen onder 17, mogen de spelers trots zijn op hun prestaties en de inzet die ze hebben getoond.

Ze hebben laten zien dat ze over de potentie beschikken om in de toekomst nog veel te bereiken. De steun van de supporters was enorm en de sfeer in de Euroborg was onvergetelijk. Deze bekerfinale zal ongetwijfeld een belangrijke ervaring zijn voor de jonge spelers, die hierdoor kunnen leren en groeien.

De wedstrijd was een mooi voorbeeld van de passie en de betrokkenheid die er heerst rondom FC Groningen, en de club kan trots zijn op de prestaties van haar jeugdopleiding. De focus ligt nu op de toekomst en de verdere ontwikkeling van deze talentvolle spelers, met als doel om in de komende jaren nog meer successen te behalen





