FC Groningen laat play-offdroom uit handen glijden na dramatische nederlaag tegen Excelsior

FC Groningen heeft zaterdagavond een bittere nederlaag geleden tegen Excelsior, wat de kansen op play-offdeelname flink in gevaar brengt. Ondanks twee voorsprongen verloor de ploeg met 3-2, waardoor de druk op de laatste wedstrijden nog groter wordt.

FC Groningen heeft zich zaterdagavond een bittere nederlaag tegen Excelsior toegemeten, wat de kansen op play-offdeelname flink in gevaar brengt. In een dramatisch duel tegen de laagvlieger van de competitie verloor de Trots van het Noorden met 3-2, ondanks twee voorsprongen.

De wedstrijd begon beloftevol voor de Groningers, die al in de derde minuut op voorsprong kwamen dankzij een kopbal van Tika de Jonge. De aanvalsspeler was perfect geplaatst na een precieze hoekschop van David van der Werff, die zo zijn eerste assist van het seizoen op zijn naam schreef. Van der Werff, die dit seizoen al betrokken was bij 92 doelpogingen, had tot dan toe echter nog maar twee doelpunten en één assist op zijn naam staan.

De snelle voorsprong leek de Groningers de nodige zelfvertrouwen te geven, maar Excelsior toonde zich een geduchte tegenstander. De bezoekers uit Rotterdam speelden beter en creëerden meer kansen, hoewel FC Groningen tot de rust nog wel aan de leiding stond. Net voor de pauze kwam de gelijkmaker echter. Casper Widell kopte na een hoekschop de bal binnen, waardoor de stand 1-1 werd.

Dit was een zware klap voor de Groningers, die in de afgelopen veertien thuisduels tegen Excelsior maar liefst twaalf keer hadden gewonnen en tien keer de nul hadden gehouden. Na de rust leek FC Groningen weer snel op stoom te komen. Younes Taha, die eerder in het seizoen enkele grote kansen had gemist, was deze keer wel trefzeker. Hij maakte de 2-1 na een voorzet van Tika de Jonge, wat de hoop op een overwinning weer deed oplaaien.

Helaas voor de Groningers was Excelsior echter niet van plan om zich te laten kisten. De ploeg van Dick Lukkien bleef gevaarlijk en kwam na een uur spelen opnieuw op gelijke hoogte. Sanches Fernandes was niet meer bij te benen na een diepe pass en schoof de bal koelbloedig langs Vaessen: 2-2. De laatste tien minuten werden een ware marteling voor de supporters van FC Groningen.

In de blessuretijd kwam de beslissende treffer. Gyan de Regt maakte na een snelle tegenaanval de 3-2, waardoor de Groningers met lege handen achterbleven. De nederlaag is een zware klap in de strijd om de play-offs. FC Groningen en Sparta Rotterdam staan nu beide op 42 punten, maar Sparta kan zondag bij winst afstand nemen.

De druk op de Groningers wordt nu nog groter, want volgende week zondag wacht een thuiswedstrijd tegen NEC. Een overwinning is absoluut noodzakelijk om de play-offs nog in zicht te houden





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Groningen Excelsior Play-Offs Eredivisie Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Praat mee op VP: FC Groningen met veelbesproken Janse tegen ExcelsiorFC Groningen ontvangt Excelsior Rotterdam in de Eredivisie. De wedstrijd begint om 18.45 uur, volg de wedstrijd hieronder in de live-omgeving van VoetbalPrimeur en praat mee!

Read more »

Bliksemstart FC Groningen tegen Excelsior (1-0) • Ajax ontvangt PSV vanavondIn dit liveblog volgen we alle zaterdagduels in de eredivisie.

Read more »

Excelsior vecht tegen degradatie in uitwedstrijd tegen FC GroningenExcelsior speelt een cruciale wedstrijd tegen FC Groningen in de strijd tegen degradatie. Rijnmond Sport is erbij met live verslaggeving vanaf 18:00 uur. De wedstrijd begon met een vroege voorsprong voor Groningen door een doelpunt van Tika de Jonge.

Read more »

FC Groningen leidt tegen Excelsior, Ajax ontvangt PSVFC Groningen heeft een voorsprong genomen tegen Excelsior door een doelpunt van Tika de Jonge. Daarnaast een vooruitblik op de wedstrijd Ajax-PSV met opstellingen en blessures.

Read more »

LIVE: Excelsior moet opnieuw zoeken naar gelijkmaker tegen FC Groningen (2-2)De apotheose van het seizoen staat voor de deur, en voor Excelsior worden dat weken vol spanning. De Kralingers zijn nog volledig verwikkeld in de strijd tegen degradatie.

Read more »

LIVE: Excelsior jaagt op winnende treffer in slotfase tegen FC Groningen (2-2)De apotheose van het seizoen staat voor de deur, en voor Excelsior worden dat weken vol spanning. De Kralingers zijn nog volledig verwikkeld in de strijd tegen degradatie.

Read more »