FC Groningen Houdt Aan met Strijd voor Joris Kramer, maar Go Ahead Eagles Blijft Hard

FC Groningen geeft de jacht op aanvoerder Joris Kramer van Go Ahead Eagles niet op, maar de Deventenaren zijn zelf met contractonderhandelingen bezig. Hoewel Groningen al een bod heeft uitgebracht, is dit afgewezen. De club uit Enschede moet nog een akkoord bereiken met de clubleiding van Go Ahead, die Kramer graag houdt als opvolger van de gehuurde verdediger Dies Janse.

FC Groningen laat geen valse hoop toe in zijn pogingen om de verlenging van Joris Kramer veilig te stellen. De centrale verdediger en aanvoerder van Go Ahead Eagles staat al langer op de wenslijst van de Noord-Nederlandse club, maar recente geruchten suggereerden dat de Deventenaren zelf met Kramer in onderhandeling zijn over een nieuwe overeenkomst.

Hoewel Groningen eerder een bod heeft uitgebracht voor de 29-jarige Kramer, werd dit bod volgens bronnen resoluut afgewezen door de_speler en zijn omgeving. Bij Go Ahead wordt Kramer gezien als de natuurlijke opvolger van de centrale verdediger Dies Janse, die via Ajax wordt gehuurd en na deze periode naar Amsterdam zal terugkeren. Ondanks deze ontwikkelingen berichtte Voetbal International vrijdagmiddag dat Kramer en Go Ahead Eagles momenteel in gesprek zijn over een mogelijke contractverlenging.

Volgens RTV Noord zijn zowel de persoonlijke wensen van Kramer als de intenties van FC Groningen al geruime tijd known, maar de 'Trots van het Noorden' moet nog steeds een doorbraak boeken in de onderhandelingen met de clubleiding van Go Ahead. De directie van de Deense club blijft vastberaden om hun stekkerhouder te houden, wat de situatie voor Groningen bemoeilijkt.

FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld wilde niet uitgebreid ingaan op de Details van de onderhandelingen, maar bevestigde aan de regionale zender dat de club nog steeds geïnteresseerd is in de verdediger. Wij zien Joris nog altijd als een belangrijke aanwinst en zijn al langer bezig met het verkennen van mogelijkheden, aldus Van Mosselveld. Joris Kramer zelf wilde geen reactie geven op de speculaties





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FC Groningen Go Ahead Eagles Joris Kramer Contractonderhandelingen Transfer

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