FC Groningen-fans worden niet toegestaan in Volendam voor play-offwedstrijd tegen Ajax

FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam om een play-offwedstrijd tegen Ajax. Dit besluit komt voort uit ongeregeldheden bij voorbije wedstrijden.

FC Groningen-fans niet welkom in Volendam voor play-offwedstrijd tegen Ajax (update)

Dat is maandag duidelijk geworden uit een vooroverleg met de autoriteiten richting de wedstrijd. FC Groningen noemt het besluit 'onaanvaardbaar'. De beslissing om FC Groningen-supporters te weren, zou voortkomen uit ongeregeldheden die zondag hebben plaatsvonden. Zo zou het rondom de wedstrijd FC Volendam - Telstar onrustig zijn geweest, evenals bij de A28 tussen Ajax en Feyenoord-supporters.

John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging FC Groningen, vindt die mogelijke reden niet te verteren: 'Iemand anders doet iets, en jij krijgt straf. Zo voelt het. Daar kun je het nooit mee eens zijn.

' De voorverkoop voor deze wedstrijd zou maandagochtend om 10.00 uur van start gaan voor de eerste groep supporters, maar werd al snel stilgelegd. Dit naar aanleiding van een driehoeksbesluit (burgemeester, politiechef en officier van justitie) dat zondagavond is genomen





