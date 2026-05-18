FC Groningen-fans kunnen niet aanwezig zijn bij de play-offwedstrijd tegen Ajax, die op donderdagavond op het Kras Stadion in Volendam plaatsvindt.

FC Groningen-fans niet welkom in Volendam voor play-offwedstrijd tegen Ajax . FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam , waar donderdagavond de play-offwedstrijd tegen Ajax op het programma staat.

Dat is maandag duidelijk geworden uit een vooroverleg met de autoriteiten richting de wedstrijd. FC Groningen noemt het besluit 'onaanvaardbaar'. De voorverkoop voor deze wedstrijd zou maandagochtend om 10.00 uur van start gaan voor de eerste groep supporters, maar werd vlak daarna al stilgelegd. Dit naar aanleiding van een driehoeksbesluit (burgemeester, politiechef en officier van justitie) dat zondagavond is genomen.

Hierdoor komt er geen kaartverkoop op gang voor FC Groningen-supporters. Ajax kan de wedstrijd niet in de eigen Johan Cruijff ArenA spelen, vanwege een concertreeks van Harry Styles. Als gevolg daarvan wijken de Amsterdammers uit naar het Kras Stadion in Volendam. FC Groningen heeft het competitiebestuur betaald voetbal ingeschakeld en beraadt zich op de te nemen stappen, laat de club op haar website weten





FC Groningen toont vertrouwen, heeft goede herinneringen tegen Ajax en kijkt uit naarThursday s duelTika de Jonge, middenvelder bij FC Groningen, heeft vertrouwen in de ploeg. Volgens hem heeft de ploeg goede resultaten tegen teams die boven hen staan en heeft hij goede herinneringen aan wedstrijden tegen Ajax in het verleden.

FC Groningen tegen Ajax in play-offs, Eredivisie-record JansFC Groningen heeft zich zondagmiddag als nummer negen van de Eredivisie verzekerd van de play-offs om Europees voetbal. Een zege op het al gedegradeerde Heracles Almelo was ruim voldoende om Sparta Rotterdam van het lijf te houden. Ron Jans pakte in zijn laatste Eredivisie-wedstrijd als coach een competitierecord.

Ajax én FC Volendam spelen play-offs in Kras Stadion: drie duels in vier dagen magDe aankomende week wordt een drukke week in het Kras Stadion. FC Volendam speelt er zaterdag de finale van de play-offs tegen degradatie, terwijl Ajax er zijn wedstrijden (zeker één, mogelijk twee) in de play-offs voor Europees voetbal zal gaan afwerken.

FC Volendam is in het play-offduel tegen Ajax voor GuesthouseVolendam mag als verliezer wachten tegen Willem II, en kan daar mogelijk drie wedstrijden in vier dagen spelen op het Kras Stadion.

