FC Groningen begint voorbereiding op nieuw seizoen met oefenduels in de regio

FC Groningen trapt de voorbereiding op het seizoen 2026/2027 af met oefenwedstrijden tegen amateurclubs in Peize, Ten Boer en Gieten. De ploeg van trainer Dick Lukkien vertrekt in juli naar Delden voor een trainingskamp.

De zomervakantie is voor de spelers van FC Groningen alweer voorbij. Terwijl de meeste fans nog nagenieten van het afgelopen seizoen, staat de club alweer in de startblokken voor de voorbereiding op het seizoen 2026/2027.

Eind deze maand wordt de training hervat en op 30 juni speelt de ploeg van trainer Dick Lukkien de eerste oefenwedstrijd. Traditiegetrouw begint FC Groningen de voorbereiding met duels in de regio tegen amateurclubs. Dit jaar is dat niet anders: de selectie trekt naar Peize, Ten Boer en Gieten om de nodige speelminuten te maken en de band met de supporters te versterken.

De wedstrijden bieden ook een kans voor jonge spelers om zich te laten zien aan de technische staf. Het belooft een intensieve periode te worden, waarin de basis wordt gelegd voor het nieuwe eredivisieseizoen. Op dinsdag 30 juni om 19.00 uur is FC Groningen te gast bij voetbalvereniging Peize. Het dorp, gelegen ten noorden van Groningen, staat bekend om zijn hechte gemeenschap en de wedstrijd zal ongetwijfeld veel publiek trekken.

Drie dagen later, op vrijdag 3 juli, reist de ploeg naar Ten Boer om het op te nemen tegen Omlandia, eveneens om 19.00 uur. En op zaterdag 4 juli wordt om 14.00 uur afgetrapt in Gieten, waar de lokale club de tegenstander is. Deze reeks oefenduels stelt de staf in staat om het team op te bouwen en verschillende tactische varianten uit te proberen.

De amateurteams zullen er alles aan doen om zich te meten met de profs, wat garant staat voor aantrekkelijke wedstrijden. Na de eerste oefenreeks vertrekt de selectie in de tweede week van juli naar Delden in Overijssel voor een trainingskamp. Het is de derde keer op rij dat de ploeg van Dick Lukkien neerstrijkt in dit dorp. Delden biedt uitstekende faciliteiten en rust, ideaal om in alle focus te werken aan conditie en teamspirit.

De voorbereiding omvat verder nog meer oefenwedstrijden, maar die worden op een later moment bekendgemaakt door de club. Fans moeten dus nog even geduld hebben. Het eredivisieseizoen 2026/2027 begint in het weekend van 7 tot en met 9 augustus. Het competitieschema wordt later deze maand gepubliceerd.

FC Groningen hoopt met een sterke voorbereiding een goede start te maken en de prestaties van het vorige seizoen te overtreffen. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de teamvorming en de ambities voor het nieuwe jaar





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