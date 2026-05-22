FC Groningen-Ajax finish duel

Groningen heeft het seizoen ten gevolge van een 2-0 nederlaag in de play-offwedstrijd tegen Ajax beëindigd maar wist uiteindelijk een goed seizoen te spelen. Twee analisten speculeren over waarom het spel van FC Groningen zo slecht was en de verwachting is dat sommige spelers de deur van de Euroborg zullen sluiten om naar clubs elsewhere te gaan, zoals FC Twente.

Droeg andere bal bij uitschakeling FC Groningen?

'Hij sprong alle kanten op' FC Groningen heeft het seizoen ten gevolge van een 2-0 verlies in de play-offwedstrijd tegen Ajax beëindigd. Marnix Kolder, analist, heeft mogelijk verklaard waarom het spel van FC Groningen zo slecht was.

'Ze speelden met een andere bal. ' Kolder neemt aan dat de bal waarmee gespeeld werd, anders was vergeleken tot de bal waarmee normaal gesproken gespeeld wordt, dat kan de boosdoener zijn. FC Groningen leed tegen Ajax veel balverlies en creëerde bijna geen kansen. Paul Zweverink heeft ook zijn mening toegedekt waar zijn doelpunten van FC Groningen en Ajax tegen PSV zijn getikt.

Hij denkt dat Ajax vorig seizoen beter heeft gespeeld en daarom heeft gewonnen. Toch kan FC Groningen volgens beide analisten terugkijken op een goed seizoen.





