FC Emmen viert overwinning op MVV met veel veerkracht en hoop

FC Emmen boekte een belangrijke overwinning op MVV Maastricht, wat niet alleen de drie punten opleverde, maar ook een positieve impuls gaf aan de supporters. Alessandro Hojabrpour speelde een sterke wedstrijd en Menno van Dam gaf jonge spelers zoals Dim Otten speelminuten. De trainer sprak ook over de aanpassing van Hojabrpour en de tactische keuzes voor de wedstrijd.

Na meer dan 95 minuten voetbal was er eindelijk weer reden tot gejuich op De Oude Meerdijk op maandagmiddag. De 2-1 overwinning op MVV uit Maastricht schiet niet de ranglijst omhoog, maar met het voetbal dat FC Emmen liet zien, zal de gemiddelde supporter zich weer kunnen identificeren met het team. Het was dus een fijne Tweede Paasdag, vond ook Alessandro Hojabrpour .

De Canadese middenvelder speelde eindelijk een volledige wedstrijd, nadat hij in eerdere wedstrijden of als invaller het veld betrad, of vroegtijdig werd gewisseld. Hojabrpour geeft na de wedstrijd toe dat hij moest wennen aan een aantal zaken in Nederland. Hij noemt de snelheid en intensiteit als voorbeelden. De middenvelder had graag meer minuten gespeeld tot nu toe, maar is niet het type speler dat gaat zitten mokken. Hij gaf aan de trainer aan dat hij er zou staan wanneer hij nodig was, ongeacht de speelduur. De middenvelder speelde een sterke wedstrijd en merkte ook dat het publiek de Emmer prestatie waardeerde. Na de rode kaart van een teamgenoot klonk er nog meer gezang vanaf de tribunes. Hojabrpour kreeg van de staf te horen dat hij soms wat agressiever en feller moest spelen. De speler was tevreden met zijn prestatie in de wedstrijd. \Hoofdtrainer Menno van Dam genoot van de Tweede Paasdag. Toen hij aan kwam rijden op het stadion, begon het weer te kriebelen. De trainer koos voor Chiel Sunder in de aanval en gaf Dim Otten ook nog een kleine invalbeurt. Van Dam gaf aan dat Otten het goed doet in de Onder 21 en een goed oog heeft voor combinatie. De trainer hoopt dat Otten deze ervaring kan meenemen naar het volgende seizoen. Kort voor de wedstrijd koos Van Dam voor Joshua Mukeh in de basisopstelling, in plaats van de door maagproblemen geplaagde Philip Søndergaard. Dit was opmerkelijk, aangezien Søndergaard afgelopen vrijdag nog op die positie stond. Van Dam vond dat Søndergaard tegen zichzelf in bescherming moest worden genomen, gezien de vele gespeelde wedstrijden en het feit dat Søndergaard momenteel tegen zijn eigen vorm en gevoel vecht. Mukeh kreeg de voorkeur vanwege zijn ervaring en communicatieve vaardigheden. \Van Dam ziet Hojabrpour zich steeds meer aanpassen aan zijn nieuwe omgeving. Daarom benadrukte de trainer in het begin dat Hojabrpour tijd nodig had. Er zijn veel dingen anders, zoals de voeding en de taal. De trainer ziet echter dat Hojabrpour steeds meer output laat zien op de trainingen en dat hij het steeds beter begint te begrijpen. De wedstrijd tegen MVV was zijn kans en Van Dam vond dat Hojabrpour deze kans goed heeft benut. Door de overwinning op MVV staat FC Emmen nu op de dertiende plaats in de competitie. Komende vrijdag staat de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk op het programma. Bekijk hieronder het interview met Menno van Dam na afloop van FC Emmen-MVV. Voor nieuwstips, nieuwe informatie of het melden van een fout, kunnen lezers contact opnemen met de redactie via WhatsApp of e-mail





FC Emmen neemt vroege voorsprong tegen MVV MaastrichtFC Emmen begint de wedstrijd tegen MVV Maastricht sterk, met een vroege voorsprong door Freddy Quispel. Ondanks kansen over en weer, blijft de stand 1-0. De wedstrijd kenmerkt zich door intensiteit, vroege druk van Emmen en een sterke verdediging van MVV.

Emmen strijdt met tien man voor overwinning tegen MVVFC Emmen neemt het op tegen MVV in een spannende wedstrijd. Ondanks een vroege voorsprong en een rode kaart, vecht Emmen met man en macht voor de overwinning. De wedstrijd zit vol met actie, kansen en emotie. De spanning bereikt een hoogtepunt in de slotfase.

Roda JC verliest van Willem II en mist play-offs; ook MVV onderuitRoda JC heeft thuis verloren van Willem II met 0-1, waardoor de play-offs buiten bereik lijken. MVV verloor ook, met 2-1 van FC Emmen.

FC Emmen wint met tien man van MVV MaastrichtFC Emmen behaalde een overwinning op MVV Maastricht in een spannende wedstrijd, ondanks dat ze een groot deel van de wedstrijd met tien man speelden. Quispel en Postema scoorden de doelpunten.

Lees terug: Drie punten voor FC Emmen na half uur met tien manMVV Maastricht is te gast op de Oude Meerdijk Eerder dit seizoen wonnen de Limburgers in eigen huis door een goal diep in blessuretijd Unbehaun staat vandaag weer onder de lat bij de Emmenaren

