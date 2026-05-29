FC Emmen versterkt selectie met drie nieuwe aanwinsten voor komend seizoen

FC Emmen heeft Yanis Dede-Lhomme, Sybrand Veldhuis en Dirk Baron vastgelegd voor het nieuwe seizoen. De club uit Zuidoost-Drenthe bouwt gestaag aan een competitieve ploeg.

FC Emmen heeft de selectie voor het komende seizoen versterkt met drie nieuwe spelers. Yanis Dede-Lhomme (23), Sybrand Veldhuis (20) en Dirk Baron (23) hebben allen een contract getekend bij de club uit Zuidoost-Drenthe.

Eerder deze week werd al bekend dat Jasper Huijzer een contract kreeg, maar nu zijn ook de andere aanwinsten officieel vastgelegd. De komst van deze spelers past in de strategie van FC Emmen om jonge, talentvolle spelers een kans te geven en de ploeg te verjongen. De club hoopt hiermee een goede basis te leggen voor een succesvol seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Sybrand Veldhuis, een aanvallende middenvelder, komt over van Cambuur Leeuwarden.

Bij Cambuur speelde hij voornamelijk in de Onder 21, maar hij maakte ook zijn debuut in het eerste elftal als invaller tegen FC Den Bosch. Veldhuis staat bekend om zijn technische vaardigheden en scorend vermogen vanaf het middenveld. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend in Emmen, wat aangeeft dat de club veel vertrouwen in hem heeft. Yanis Dede-Lhomme, een linksbenige verdediger, komt over van Quevilly-Rouen Métropole uit Frankrijk.

Hij speelde de afgelopen twee seizoenen in de Ligue 2 en maakte indruk tijdens zijn proefperiode in Emmen. In het verleden speelde hij onder andere voor het B-team van Stade Rennes, een club met een uitstekende jeugdopleiding. Dede-Lhomme staat bekend om zijn snelheid en verdedigende kwaliteiten. De duur van zijn contract is nog niet bekendgemaakt, maar het is duidelijk dat de club hoge verwachtingen van hem heeft.

Daarnaast heeft FC Emmen ook Dirk Baron vastgelegd, een 23-jarige doelman die transfervrij overkomt van FC Groningen. Baron doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en maakte daar zijn officiële debuut in het eerste elftal. In Emmen krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen en de concurrentie aan te gaan met de andere keepers in de selectie. Hij heeft een contract getekend voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.

De clubleiding is verheugd met deze aanwinst, omdat Baron veel potentie heeft en past in het profiel van een moderne keeper. Met deze drie versterkingen hoopt FC Emmen een belangrijke stap te zetten richting een plek in de top van de competitie. De supporters kunnen zich verheugen op een spannend seizoen met nieuw talent dat de ploeg naar een hoger niveau kan tillen.

De technische staf zal de komende weken verder werken aan de selectie, maar de basis lijkt solide met deze jonge, ambitieuze spelers





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Emmen Yanis Dede-Lhomme Sybrand Veldhuis Dirk Baron Transfernieuws

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vijf vechtsportpioniers geëerd, twee postuum, op speciale dag in Jaap EdenhalVijf pioniers van de vechtsport werden geëerd op een dag die in het teken stond van vijftig jaar samenwerking tussen de sport en gemeenten. Onder hen twee postuum ontvangers, waarbij hun onderscheidingen werden ingewonnen door André Mannaart en Martin van Emmen. Het evenement vond plaats in de Jaap Edenhal, locatie van het eerste Amsterdamse vechtsportgala vijftig jaar geleden. Thom Harinck, een van de geëerden, spreekt over de historische tegenwerking van de gemeente en een conflict in 2010 met burgemeester Van der Laan, die later excuses aanbiedde. Harinck krijgt de ereprijs van de 9e dan.

Read more »

FC Emmen haalt Jasper Huijzer terug naar de clubHuijzer kwam drie jaar geleden al uit bij FC Emmen onder 21. Ook speelde hij twee wedstrijden mee bij het eerste elftal.

Read more »

Geen extra crisisnoodopvang in EmmenAlleen D66 stemde mee met het plan van GroenLinks Emmen.

Read more »

Aanvallende middenvelder en Franse verdediger tekenen bij EmmenDe club hoopt op korte termijn nog meer nieuwelingen te kunnen presenteren.

Read more »