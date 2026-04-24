FC Emmen sluit seizoen af met gehavende selectie tegen De Graafschap

FC Emmen speelt vanavond de laatste wedstrijd van het seizoen tegen De Graafschap. Trainer Menno van Dam moet het stellen zonder meerdere spelers en hoopt op passie en strijd van zijn team. De clubleiding zal het afgelopen seizoen grondig evalueren.

FC Emmen staat vanavond voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, een confrontatie met De Graafschap . Hoofdtrainer Menno van Dam staat voor een enorme uitdaging, aangezien hij een aanzienlijk verzwakte selectie tot zijn beschikking heeft.

Verschillende spelers zijn geschorst of geblesseerd, wat de opstelling bemoeilijkt. De herinnering aan de ontmoeting in september vorig jaar, toen FC Emmen verrassend met 2-3 won in Doetinchem, dient als een sprankje hoop. Destijds leefde er de verwachting dat deze overwinning een positieve wending zou brengen in het seizoen, mogelijk zelfs leidend tot deelname aan de nacompetitie. Echter, die verwachtingen zijn ruimschoots onvervuld gebleken.

Meer dan een half jaar later bevindt FC Emmen zich in een sportieve malaise. De club is al wekenlang uitgespeeld en sleept zich moeizaam naar de seizoensfinale. Trainer Van Dam erkent de situatie en geeft aan dat hij het moet stellen zonder de geschorste Gijs Bolk, Tim Geypens en Lukas Larsen. Daarbij komen nog diverse blessures, waardoor de selectie verder uitgedund is.

'Ik heb slechts drie of vier fitte spelers op de bank', aldus Van Dam. 'We zullen dit aanvullen met jeugdspelers en proberen te genieten van de wedstrijd. Spelers als Chiel en Stan zullen proberen De Graafschap onder druk te zetten. We kunnen wel plannen smeden, maar het feit blijft dat dit een team is dat nog weinig samen heeft gespeeld.

We willen in ieder geval passie en strijd op het veld zien.

' De club heeft besloten om spelers die volgend seizoen sowieso nog voor FC Emmen zullen uitkomen, voorrang te geven in de selectie. Dit betekent dat spelers als Franck Evina, Alaa Bakir en Filimon Gerezgiher waarschijnlijk geen speeltijd zullen krijgen. Van Dam hint op een minder positieve houding van Gerezgiher ten opzichte van discipline, maar benadrukt dat de speler gedurende het seizoen nooit disciplinair is geschorst. Hij wijst op ziekteperiodes als verklaring voor afwezigheid.

Na de thuiswedstrijd tegen De Graafschap is het seizoen voor FC Emmen nog niet ten einde. De komende weken staan in het teken van trainingen en evaluaties. De clubleiding heeft aangekondigd een grondige analyse van het afgelopen seizoen te zullen uitvoeren. Ook trainer Van Dam heeft zijn bedenkingen en zal zijn bevindingen delen.

'Met name de belasting van spelers is een punt van aandacht', aldus Van Dam, verwijzend naar de lange lijst van geblesseerde spelers. 'We moeten ook kritischer kijken naar de achtergrond van spelers die we aantrekken. Hoe belastbaar zijn ze en wat is hun fysieke capaciteit? Het is voor de club kostbaar om spelers te hebben die regelmatig geblesseerd zijn.

' De wedstrijd tussen FC Emmen en De Graafschap begint vrijdagavond om 20.00 uur en is live te volgen via Radio Drenthe en in een liveblog. De club hoopt ondanks de moeilijke omstandigheden een passievolle en strijdlustige prestatie te leveren en het seizoen waardig af te sluiten. De focus ligt nu op het evalueren van de misgelopen kansen en het voorbereiden op een nieuw seizoen met een hernieuwde selectie en een duidelijke visie





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OM eist vier jaar cel voor man uit Emmen in zaak met gestolen persoonsgegevensHet Openbaar Ministerie eist vier jaar gevangenisstraf tegen een 29-jarige man uit Emmen die op grote schaal gestolen persoonsgegevens verhandelde via Telegram. De man verkocht lijsten met gevoelige informatie, waaronder inloggegevens voor online werkomgevingen van diverse instanties.

Read more »

Raad van State geeft groen licht voor woningbouw Delftlanden in Emmen, aanpassing waterberging nodigDe Raad van State heeft de bouw van 328 woningen in Delftlanden, Emmen, goedgekeurd, maar de gemeente moet eerst de waterberging aanpassen. Bezwaren van omwonenden zijn afgewezen.

Read more »

Emmen ontvangt miljoen voor onderzoek naar funderingsschadeDe gemeente Emmen krijgt 1 miljoen euro van het Rijk om onderzoek te doen naar funderingsschade aan huizen en te zoeken naar snellere en goedkopere herstelmethoden. De droogte van de afgelopen jaren speelt een rol bij de problemen.

Read more »

'Koploper' Emmen krijgt miljoen euro voor verder onderzoek naar funderingsschadeSteeds meer huizen gaan te maken krijgen met funderingsschade. Het geld komt is voor een landelijke samenwerking om te zoeken naar oplossingen voor de funderingsproblematiek.

Read more »

FC Emmen-spits Sunder leert van Postema: 'Volgend jaar wil ik vast in de basis staan'De jonge aanvaller staat vrijdagavond, tegen De Graafschap, gewoon weer in de Emmer basis.

Read more »

FC Emmen-spits Sunder leert van Postema: 'Volgend jaar wil ik vast in de basis staan'De jonge aanvaller staat vrijdagavond, tegen De Graafschap, gewoon weer in de Emmer basis.

Read more »