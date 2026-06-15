FC Emmen huurt doelman Sam Karssies van FC Twente voor volgend seizoen

FC Emmen heeft met Sam Karssies de gewenste eerste doelman voor het komende seizoen binnen. De 23-jarige keeper wordt voor een jaar gehuurd van FC Twente. Karssies is sinds 2022 bij de eerste selectie van Twente maar kwam nog niet uit voor het eerste elftal. Hij speelde wel voor de onder 21. Clubdirecteur Ernst Söllner benadrukt het potentieel van de jonge doorman en hoopt dat hij bij Emmen de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. Karssies moet concurrentie aangaan met Dirk Baron en Kevin Norder. Vorig jaar was de huur van Juliën Mesbahi van Twente minder succesvol. Emmen is ondertussen nog op zoek naar een ervaren spits.

FC Emmen heeft met Sam Karssies de beoogde eerste doelman voor volgend seizoen binnen. De sluitpost wordt voor een year gehuurd van FC Twente. Karssies keepte nog geen duel in het eerste van Twente maar kwam wel een aantal keer uit voor de Onder 21.

Karssies is 23 jaar en al sinds 2022 onderdeel van de eerste selectie van de club uit Enschede. Directeur voetbalzaken Ernst Söllner is blij met de tijdelijke komst van Karssies. Hij zegt dat Sam een jonge, ambitieuze doelman is met veel potentie. Bij FC Emmen krijgt hij de kans om belangrijke stappen in zijn ontwikkeling te zetten en de concurrentie aan te gaan.

Die concurrentie moet dan komen van Dirk Baron, die overgenomen is van FC Groningen, en Kevin Norder, die uit de eigen jeugdafdeling komt. Van Norder is bekend dat hij ook interesse geniet van clubs uit de top van het amateurvoetbal. Vorig jaar huurde Emmen al een speler van FC Twente, namelijk Marokkaanse jeugdinternational Juliën Mesbahi. Zijn inbreng viel uiteindelijk bitter tegen.

Hij kwam nog 22 wedstrijden in actie voor de Drenten, maar wist nooit echt te overtuigen. Met de komst van Karssies krijgt de selectie van trainer Menno van Dam steeds meer vorm. FC Emmen zoekt nog naar een nieuwe spits, liefst met ervaring op Keuken Kampioen Divisie-niveau. Volgens de laatste berichten is een akkoord met een nieuwe targetman nog ver weg





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Emmen Sam Karssies FC Twente Huur Doelman Keuken Kampioen Divisie Dirk Baron Kevin Norder Juliën Mesbahi Transfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cel en behandeling voor brandstichting en bedreiging met luchtbuks in EmmenDe Emmenaar kampt met schizofrenie. De aandoening werd verergerd door cannabisgebruik.

Read more »

39-jarige man uit Emmen veroordeeld voor brandstichting en bedreigingEen rechter heeft een 39-jarige man uit Emmen veroordeeld tot zestien maanden cel voor brandstichting, bedreiging met een luchtbuks en verboden wapenbezit.

Read more »

'Arsenal-manager Arteta spreekt met ex-FC Twente-huurling, die overstap wil maken'Arsenal zet volgens Griekse bronnen concrete stappen voor Christos Tzolis. De aanvaller van Club Brugge zou openstaan voor een transfer.

Read more »

Amateurdroom ontmoet profs: VV Onze Club speelt FC Emmen in CoevordenOp 7 juli treedt het nieuw gevormde VV Onze Club, bestaande uit geselecteerde Drentse amateurs, aan tegen FC Emmen op sportpark De Pampert. Het initiatief, geboren uit de Onze Club‑podcast, wil een verbindend sportfeest bieden voor spelers, trainers, vrijwilligers en supporters.

Read more »