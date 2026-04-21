FC Den Bosch weigert strategisch verlies in slotronde Keuken Kampioen Divisie

FC Den Bosch kan via een omweg de play-offs bereiken, maar trainer Ulrich Landvreugd en doelman Pepijn van de Merbel benadrukken dat de club vrijdag tegen ADO Den Haag vol voor de winst gaat.

Een intrigerend scenario ontvouwt zich komende vrijdag in de slotronde van de Keuken Kampioen Divisie , waarbij FC Den Bosch zich in een ongebruikelijke positie bevindt. De Brabanders hebben door hun gelijke spel tegen Jong FC Utrecht afgelopen maandag de negende plaats in de competitie veiliggesteld. Deze klassering biedt een theoretische kans op deelname aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Echter, deze kans is afhankelijk van complexe factoren rondom de periodetitels.

Het ticket voor de nacompetitie komt namelijk alleen vrij voor de nummer negen indien de reguliere winnaars van de vierde periode al zeker zijn van promotie of reeds beschikken over een ander startbewijs voor de play-offs. Dit betekent concreet dat Den Bosch moet hopen dat Vitesse, dat momenteel op de derde plaats staat in de periodestand, onder Willem II en ADO Den Haag eindigt. De ironie van het lot wil dat FC Den Bosch in de allerlaatste speelronde oog in oog komt te staan met ADO Den Haag. Hoewel een nederlaag tegen de Hagenezen de kansen van Den Bosch op het bereiken van de play-offs indirect zou kunnen vergroten, verwerpt de technische staf en de spelersgroep elk idee van competitievervalsing of een bewuste nederlaag. Trainer Ulrich Landvreugd was na de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht zeer stellig in zijn bewoordingen. Volgens hem is het uitgangspunt altijd de overwinning, ongeacht de eventuele voordelen die een verliespartij in de ranglijst zou kunnen bieden. De focus binnen de club ligt volledig op het professioneel afronden van het seizoen, waarbij de sportieve integriteit voorop staat boven strategische berekeningen. Ook vanuit de spelersgroep klinkt een geluid van absolute toewijding. Doelman Pepijn van de Merbel, die dit seizoen een solide indruk maakt onder de lat, benadrukt dat hij als topsporter simpelweg niet in staat is om met minder dan honderd procent inzet aan een wedstrijd te beginnen. Hij stelt duidelijk dat hij in de confrontatie met ADO Den Haag geen cadeautjes zal uitdelen en alles in het werk zal stellen om zijn doel schoon te houden. Volgens Van de Merbel is het winnen van een wedstrijd de enige juiste mentaliteit, ongeacht de externe druk of de rekensommen die rondom de negende positie worden gemaakt. De selectie van Den Bosch lijkt dus vastbesloten om het seizoen met opgeheven hoofd af te sluiten, waarbij zij hun sportieve plicht prioriteren boven een mogelijke achterdeur richting de Eredivisie. De fans in Stadion De Vliert kunnen zich zodoende opmaken voor een eerlijk en strijdbaar optreden van hun ploeg, die ondanks alle tactische implicaties voor de ranglijst, geen enkele concessie wil doen aan hun eigen sportieve eer en professionele trots





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verliespartij FC Den Bosch kan gunstig uitpakken voor play-offsDtv Nieuws legt uit waarom een nederlaag van FC Den Bosch in de laatste competitiewedstrijd de kans op play-off deelname voor promotie naar de Eredivisie kan vergroten. De strijd om de negende plaats en de invloed van de vierde periodetitel worden belicht, waarbij concurrentie van FC Dordrecht en Vitesse een rol speelt.

Paradoxale slotfase voor FC Den Bosch in de Keuken Kampioen DivisieFC Den Bosch eindigt als negende in de competitie, maar door de complexe regels rondom de periodetitels en de positie van Vitesse staat het team voor een vreemde laatste speelronde waarbij winnen misschien niet de beste optie is.

FC Den Bosch vergroot promotiekansen met nederlaag in laatste speelrondeFC Den Bosch speelt gelijk tegen Jong Utrecht (1-1) en heeft komende vrijdag baat bij een nederlaag in de eerste divisie.

FC Den Bosch vergroot promotiekansen met nederlaag in laatste speelrondeFC Den Bosch speelt gelijk tegen Jong Utrecht (1-1) en heeft komende vrijdag baat bij een nederlaag in de eerste divisie.

Den Bosch belooft eigenbelang te verkwanselen: 'We gaan voor de winst'FC Den Bosch weet dat de club vrijdag baat heeft bij een nederlaag tegen ADO Den Haag, maar na afloop van de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht wilde niemand in De Vliert iets weten van een snipperdag.

Ongekende situatie: FC Den Bosch gebaat bij nederlaag tegen ADO Den HaagDoor het gelijkspel van FC Den Bosch tegen Jong FC Utrecht ontvouwt zich een bizar scenario in de Keuken Kampioen Divisie. Door het punt hebben de Bosschenaren zich verzekerd van plek negen, maar om mogelijk play-offs te halen moet er verloren worden van ADO Den Haag. De twee ploegen treffen elkaar op vrijdag 24 april.

