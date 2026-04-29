FC Den Bosch verliest openingswedstrijd play-offs van Almere City

FC Den Bosch heeft de eerste wedstrijd in de play-offs om promotie naar de Eredivisie verloren van Almere City. Ondanks een 2-0 voorsprong in de eerste helft, wist Almere City de wedstrijd in de tweede helft om te keren en met 2-3 te winnen. De returnwedstrijd wordt zaterdag in Almere gespeeld.

FC Den Bosch heeft woensdagavond een teleurstellende start gekend in de play-offs om promotie naar de Eredivisie . Ondanks een veelbelovende eerste helft, waarin een comfortabele 2-0 voorsprong werd opgebouwd, slaagden de Bosschenaren er niet in om deze voorsprong vast te houden.

Almere City wist de wedstrijd in de tweede helft volledig om te keren en won uiteindelijk met 2-3. De wedstrijd, gespeeld in een goed gevuld stadion De Vliert, begon met een aanvallende instelling van FC Den Bosch. De bezoekers uit Almere loerden op de counter, wat resulteerde in enkele vroege kansen voor de ploeg uit Flevoland. Kevin Felida en Teun van Grunsven wisten echter gevaarlijke situaties te neutraliseren.

Na een kwartier spelen was het Kévin Mozialo die de openingstreffer voor FC Den Bosch forceerde. Hij ontfutselde Boyd Reith de bal en legde de bal klaar voor Sebastian Karlsson Grach, die de 1-0 binnen tikte. De voorsprong gaf de thuisploeg energie, maar Almere City bleef gevaarlijk. Een schot van Marley Dors belandde op de paal en doelman Pepijn van de Merbel moest een keer ingrijpen om een tegentreffer te voorkomen.

De wedstrijd bleef open en spannend, en het was verrassend dat er na een half uur pas één keer gescoord was. Teun van Grunsven kreeg nog een goede kopkans, maar zijn inzet ging net over het doel. Vlak voor rust verdubbelde FC Den Bosch de voorsprong. Opnieuw was Mozialo betrokken, dit keer door Emmanuel van de Blaak de bal af te snoepen en zelf prachtig binnen te schieten vanuit een lastige hoek.

De tweede helft begon met de opdracht voor FC Den Bosch om de voorsprong te verdedigen, iets wat de ploeg dit seizoen al vaker niet is gelukt. En ook nu liep het niet zoals gehoopt. Binnen de eerste tien minuten na rust moest FC Den Bosch een tegengoal incasseren. Een voorzet werd ingekopt door Ferdy Druijf, maar doelman Pepijn van de Merbel bracht met een prachtige reflex nog redding.

De bal bleef echter in de doelmond hangen en Joey Jacobs was er als eerste bij om de stand op 2-1 te zetten. De druk op FC Den Bosch nam toe en tien minuten later was het opnieuw Ferdy Druijf die scoorde. Hij verlengde een vrije trap, waardoor Van de Merbel kansloos was en de stand gelijk kwam op 2-2. Na de gelijkmaker was het vooral zaak voor FC Den Bosch om tegen te houden, maar ook dat lukte niet.

Vlak voor tijd viel een lange bal voor de voeten van Almere-speler Marley Dors, die de winnende treffer maakte en daarmee de overwinning voor zijn ploeg veiligstelde. De teleurstelling bij de spelers en supporters van FC Den Bosch was groot. Aanvoerder Teun van Grunsven gaf na afloop aan dat het team moeite heeft om om te gaan met tegenslagen.

Hij merkte op dat er bij de spelers paniek lijkt te ontstaan zodra er een goal tegen valt, waardoor ze alleen maar achteruit beginnen te lopen en de tegenstander in het spel laten komen. Coach Ulrich Landvreugd erkent dat het een probleem is, maar wil hierover liever intern met de spelers praten. Hij benadrukte dat het team meer achter de bal aan had moeten gaan, maar dat dit ten koste ging van de krachten.

De returnwedstrijd wordt zaterdag gespeeld in Almere. FC Den Bosch zal dan moeten winnen om nog kans te maken op promotie naar de Eredivisie. Van Grunsven is duidelijk over wat er nodig is: een kritische blik op de tweede helft en een betere instelling. Hij waarschuwt dat de ploeg niet met dezelfde instelling naar Almere kan gaan, anders is de kans op succes nihil.

De Bosschenaren moeten zich herpakken en laten zien dat ze in staat zijn om een voorsprong te verdedigen en te winnen van een sterke tegenstander. De play-offs om promotie zijn altijd spannend en onvoorspelbaar, en FC Den Bosch zal alles op alles moeten zetten om alsnog de droom van Eredivisie-voetbal waar te maken. De supporters hopen op een stunt in Almere en geloven nog steeds in de mogelijkheden van het team.

De wedstrijd zaterdag om 14:00 uur zal uitwijzen of FC Den Bosch nog een kans heeft om door te gaan naar de volgende ronde van de play-offs





