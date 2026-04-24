FC Den Bosch plaatst zich opvallend voor play-offs, duel Vitesse gestaakt door supportersgeweld

FC Den Bosch heeft zich op een ongebruikelijke manier gekwalificeerd voor de play-offs om promotie naar de eredivisie, terwijl de wedstrijd Cambuur-Vitesse werd gestaakt vanwege supportersgeweld. De bizarre laatste speeldag zorgde voor een unieke sfeer in Den Bosch.

FC Den Bosch heeft zich op een opmerkelijke manier geplaatst voor de play-offs om promotie naar de eredivisie. De club uit Brabant verloor met 1-3 van ADO Den Haag, maar dit resultaat kwam hen juist goed uit.

Door de nederlaag verkleinde Den Bosch de kansen van concurrent Vitesse, dat nog hoopte op de laatste play-off plek via de vierde periode. Willem II won tegelijkertijd ook, waardoor het resultaat van Vitesse uiteindelijk niet meer van belang was. De laatste speeldag werd echter overschaduwd door incidenten tijdens de wedstrijd Cambuur-Vitesse. Bij een stand van 2-1 werd de wedstrijd gestaakt vanwege misdragingen van Vitesse-fans, die vuurwerk gooiden naar het veld en het thuispubliek.

Dit leidde tot tijdelijke onderbrekingen en uiteindelijk tot definitieve staking van het duel. De bizarre situatie zorgde voor een ongewone sfeer in Den Bosch. Het thuispubliek juichte zelfs aanvallen van ADO toe en vierde de tegentreffers van hun eigen team. Een grensrechter die een ADO-speler buitenspel floot, werd uitgejouwd.

Of de spelers van Den Bosch zich volledig inzetten, was moeilijk te bepalen, mede door de sterke prestaties van ADO Den Haag, dat als kampioen van de eerste divisie terugkeert naar de eredivisie. Speler Nick de Groot benadrukte dat er geen sprake was van opzettelijk verliezen. Hij stelde dat de media de situatie hadden opgeblazen en dat ze de wedstrijd benaderden zoals altijd, met de intentie om te winnen.

ADO Den Haag scoorde via Sekou Sylla, Jalen Hawkings en Nigel Thomas, terwijl Rafi Wolters namens Den Bosch nog de 1-3 maakte. Vitesse had nog een sprankje hoop, ondanks een moeizaam seizoen met twaalf minpunten. Echter, zelf winnen was al een te grote opgave. De wedstrijd tegen SC Cambuur werd bemoeilijkt door twee rode kaarten voor Nathangelo Markelo.

Vitesse kwam wel op voorsprong via Naoufal Bannis, maar Cambuur-aanvoerder Mark Diemers maakte de gelijkmaker. De 1-1 viel verkeerd bij de Vitesse-fans, die opnieuw vuurwerk gooiden, wat leidde tot tijdelijke onderbrekingen. Na pogingen om de supporters te kalmeren, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Het competitiebestuur besloot de resterende minuten niet uit te spelen, waardoor de eindstand op 2-1 bleef.

De KNVB veroordeelde het gedrag van de supporters ten scherpste. In Leeuwarden werd ondertussen afscheid genomen van vertrekkende spelers en trainer Henk de Jong, die na de promotie naar de eredivisie een stap terug doet en assistent wordt van zijn opvolger Johan Plat. De play-offs om promotie/degradatie beginnen op 28 en 29 april, met Willem II en De Graafschap als tegenstanders in de tweede ronde voor de winnaars van de eerste ronde.

De nummer 16 van de eredivisie sluit zich later aan bij de finale





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spanning in de eerste divisie: Vitesse en FC Den Bosch strijden om laatste play-off ticketDe laatste speeldag van de eerste divisie brengt een unieke situatie met zich mee. Vitesse en FC Den Bosch strijden om het laatste play-off ticket, waarbij een nederlaag van FC Den Bosch juist gunstig kan uitpakken. De uitkomst hangt af van de resultaten van meerdere wedstrijden en de periodestand.

Read more »

Bizarre ontknoping: 'Vitesse kijkt meer naar Willem II dan naar Den Bosch'Op voorhand wordt het vrijdagavond een bijzondere laatste speelronde in de Eerste Divisie. Er is nog één plek te vergeven voor deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie. En die plek gaat naar FC Den Bosch óf Vitesse.

Read more »

Onrust en gele kaarten bij Den Bosch-ADO, Vitesse volgt gespannenBij de wedstrijd tussen Den Bosch en ADO is er onrust op de tribune en worden er gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd wordt gevolgd door Vitesse, dat hoopt op een goede uitkomst voor zichzelf. De situatie is bijzonder, omdat een nederlaag van Den Bosch gunstig zou zijn voor Vitesse.

Read more »

Onrust en vreugde bij duel FC Den Bosch - ADO Den HaagDe wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag werd gekenmerkt door ongewone taferelen. Supporters van Den Bosch vierden een doelpunt van ADO en de wedstrijd werd stilgelegd na onrust over een ADO-vlag in het stadion.

Read more »

Bloedstollend slot in KKD: Den Bosch grote winnaar na nederlaag, Vitesse in mineurFC Den Bosch is de grote winnaar van de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie geworden. De Brabanders gingen met 1-3 onderuit in eigen huis tegen ADO Den Haag, maar gaan door puntverlies van Vitesse alsnog de play-offs in. Op voorhand leek een nederlaag voor Den Bosch ook al de beste uitkomst.

Read more »

Vitesse-fans staken wedstrijd na mislopen play-offs, FC Den Bosch gaat nacompetitie spelenVitesse is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs om promotie naar de VriendenLoterij Eredivisie. FC Den Bosch verloor zoals verwacht van ADO Den Haag (1-3) en Willem II vervulde zijn sportieve plicht en won op bezoek bij FC Dordrecht: 1-2.

Read more »