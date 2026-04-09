FC Cincinnati toont serieuze interesse in Neymar

FC Cincinnati heeft de interesse in Neymar uitgesproken en de eerste gesprekken zijn reeds gevoerd. De transfer zou echter lastig kunnen zijn vanwege de huidige salarisregels in de MLS.

Neymar heeft serieuze interesse gewekt vanuit de Major League Soccer ( MLS ). Volgens bronnen heeft FC Cincinnati zich gemeld bij de Braziliaanse superster en zijn de eerste gesprekken tussen de twee partijen reeds in gang gezet. Neymar staat tot eind 2026 onder contract bij zijn jeugdliefde Santos , waar hij momenteel hard werkt om een plek te bemachtigen in de WK-selectie van bondscoach Carlo Ancelotti.

De vleugelaanvaller, die recent herstelde van een langdurige blessure, heeft slechts korte tijd nodig gehad om zijn klasse te tonen. Bronnen die bekend zijn met de situatie benadrukken dat de gesprekken tussen Cincinnati en Neymar zich nog in een pril stadium bevinden. De club peilt de interesse en de eisen van Neymar, die in februari 34 jaar oud werd. Cincinnati is ervan overtuigd dat de club een aantrekkelijke bestemming kan zijn voor internationale sterren. De club gelooft dat haar financiële mogelijkheden en moderne faciliteiten zeer aantrekkelijk zouden zijn voor een speler van het kaliber Neymar, zo schrijft de . De interesse van de club is serieus en men is bereid om te investeren in de speler, maar er zijn nog obstakels te overwinnen. De club bekijkt zorgvuldig de mogelijkheden en de haalbaarheid van een transfer, rekening houdend met de salaris-eisen van Neymar en de huidige regels van de MLS. Dit vereist een nauwkeurige afweging van de financiële implicaties en de impact op de huidige teamsamenstelling. De onderhandelingen worden met grote voorzichtigheid benaderd, waarbij zowel de wensen van Neymar als de belangen van FC Cincinnati centraal staan. De gesprekken met Neymar worden gezien als een belangrijke stap in de zoektocht naar een speler die de club naar een hoger niveau kan tillen en de fanbase kan inspireren. De clubleiding is vastbesloten om de beste opties te verkennen en een weloverwogen beslissing te nemen die past binnen de langetermijnstrategie van de club.\Er is echter een complicerende factor voor Cincinnati, aangezien de club momenteel geen ruimte heeft om een nieuwe Designated Player (DP) in te schrijven. Een DP mag meer verdienen dan het ingestelde salarisplafond, maar alle beschikbare plekken worden momenteel bezet door Kévin Denkey, Miles Robinson en Evander. Dit betekent dat Cincinnati eerst een speler van de huidige DP's moet lozen of anders de regels van de MLS moet zien te omzeilen. De club bekijkt verschillende opties om dit probleem op te lossen, waaronder het verkopen of uitlenen van een van de huidige DP's. Daarnaast wordt overwogen om de salarisstructuur van het team aan te passen om ruimte te creëren voor Neymar. De komende maanden zullen cruciaal zijn om te bepalen hoe de interesse zich verder ontwikkelt en of Neymar bereid is om São Paulo te verruilen voor Ohio. De beslissing van Neymar zal afhangen van verschillende factoren, waaronder de aantrekkelijkheid van het project van Cincinnati, de financiële voorwaarden en de persoonlijke voorkeuren van de speler. Neymar was na zijn mislukte avontuur bij Al-Hilal dichtbij een contract bij Chicago Fire, maar koos er toen voor om een terugkeer bij Santos te overwegen. De ervaring van Neymar in het Midden-Oosten was teleurstellend, waardoor hij nu openstaat voor een nieuwe uitdaging in de Verenigde Staten. \Neymar was vorig seizoen met elf competitietreffers en vier assists van grote waarde voor Santos, waardoor de club degradatie uit de Série A kon voorkomen. Dit seizoen staat de teller, na vier competitiewedstrijden, alweer op drie goals en twee assists, wat opnieuw een blijk is van zijn cruciale rol voor het team. Ondanks zijn indrukwekkende statistieken werd Neymar niet opgeroepen voor de afgelopen interlandperiode. Neymar gaf aan 'verdrietig en teleurgesteld' te zijn, maar benadrukte tegelijkertijd dat hij onverminderd hard blijft werken om komende zomer alsnog deel uit te maken van de Seleção. Hij is vastberaden om zijn plaats in het Braziliaanse nationale team terug te winnen en te schitteren op het WK. Zijn focus ligt nu volledig op het leveren van prestaties op clubniveau en het overtuigen van bondscoach Ancelotti van zijn kwaliteiten. De club en de speler zelf zijn optimistisch over de mogelijkheden en geloven dat de toekomst rooskleurig kan zijn





