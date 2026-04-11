FC Barcelona Verslaat Espanyol in Stadsderby: Torres Stralt, De Jong Keert Terug

FC Barcelona heeft een overtuigende overwinning behaald in de stadsderby tegen Espanyol, met Ferran Torres als uitblinker. De Jong keerde terug in de selectie. Barcelona profiteert van puntenverlies Real Madrid.

FC Barcelona heeft zaterdag een overtuigende overwinning behaald in de stadsderby tegen Espanyol , waarmee het de voorsprong in de competitie verder uitbouwt. De wedstrijd, gespeeld in Camp Nou , kende een enerverende eerste helft die volledig werd gedomineerd door de thuisploeg. Ferran Torres was de grote man aan Barcelona-zijde, met twee doelpunten die de basis legden voor de uiteindelijke overwinning.

De sfeer in het stadion was uitgelaten, zeker na de vroege openingsgoal die de wedstrijd in beweging zette. Naast de sportieve prestatie was er ook positief nieuws voor de supporters: Frenkie de Jong maakte na een blessure zijn terugkeer in de selectie, wat de fans extra hoop gaf voor de rest van het seizoen. De focus lag op het veiligstellen van de drie punten, wetende dat een overwinning cruciaal zou zijn om de druk op de achtervolgers te houden, met name Real Madrid. \De eerste helft begon furieus voor Barcelona. Lamine Yamal, met zijn briljante acties en voorzetten, stond aan de basis van beide doelpunten van Ferran Torres. De eerste goal kwam voort uit een hoekschop, waarbij de doelman van Espanyol, Marko Dmitrovic, de bal verkeerd inschatte, waardoor Torres kon profiteren met een rake kopbal. De tweede goal was een meesterwerk van Yamal, die met een prachtige pass met de buitenkant van de voet Torres lanceerde. De spits maakte het koelbloedig af door de bal in de verre hoek te schuiven. Espanyol leek in de eerste helft nauwelijks een vuist te kunnen maken, maar kwam in de tweede helft sterker uit de kleedkamer. Ze toonden meer lef en speelden aanvallender, wat resulteerde in de aansluitingstreffer van Pol Lozano. Barcelona had het vervolgens even moeilijk en moest een aantal keer Joan García bedanken, de doelman van Espanyol, die zijn ploeg van een gelijkmaker behoedde. Dit maakte de wedstrijd extra spannend voor de fans en voegde een extra laag drama toe aan de al intense derby. \In de slotfase van de wedstrijd toonde Barcelona zijn klasse. Lamine Yamal won een sprintduel met Dmitrovic en maakte de 3-1. In de extra tijd werd de score verder uitgebouwd, met Frenkie de Jong die een belangrijke rol speelde bij de 4-1. Hij wachtte even met een pass en bediende vervolgens Marcus Rashford, die fraai afrondde. De overwinning was een perfecte manier om de derby te vieren. De blijdschap was voelbaar in het hele stadion. Met deze overwinning profiteert Barcelona van het puntenverlies van Real Madrid, dat vrijdag niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Girona. De voorsprong in de competitie bedraagt nu negen punten, met nog zeven wedstrijden te spelen, waardoor de spanning voor de rest van het seizoen oploopt. De terugkeer van Frenkie de Jong voegt een extra dimensie toe aan het elftal en geeft de fans hoop op een succesvol einde van het seizoen. De overwinning was een perfecte mix van dominantie, tactisch inzicht en individuele klasse, wat de Barcelona-fans hoop geeft voor de rest van de competitie





FC Barcelona Espanyol Derby Ferran Torres Frenkie De Jong Lamine Yamal La Liga Voetbal Overwinning Camp Nou

Frenkie de Jong mogelijk terug in actie voor FC BarcelonaFrenkie de Jong is terug op het trainingsveld bij FC Barcelona. Trainer Hansi Flick spreekt over de kansen van de Nederlander op speeltijd in de aankomende wedstrijden tegen Espanyol en Atlético Madrid.

Geweldig nieuws voor Oranje en Barcelona: Frenkie de Jong keert terug in selectieFrenkie de Jong keert zaterdagavond voor het eerst terug in de wedstrijdselectie van Barcelona na zijn blessure. De middenvelder liep eind februari een hamstringblessure op die hem wekenlang aan de kant hield.

FC Barcelona komt met groot nieuws over Frenkie de JongFrenkie de Jong keert zaterdag terug in de wedstrijdselectie van FC Barcelona. De Nederlandse middenvelder maakt deel uit van de 23-koppige selectie voor de derby tegen Espanyol, zo meldt zijn club.

De Jong terug in selectie Barcelona, Utrecht flirt met Telstar-trainer, en Ajax kampt met problemenFrenkie de Jong is terug in de selectie van Barcelona. FC Utrecht toont interesse in Telstar-trainer Anthony Correia. Ajax worstelt ondertussen met een gebrek aan rode draad ondanks hoge uitgaven.

