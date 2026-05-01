FC Barcelona tijdelijk terug naar Montjuïc tijdens renovatie Camp Nou

FC Barcelona overweegt een tijdelijke terugkeer naar het Estadi Olímpic Lluís Companys (Montjuïc) tijdens de grootschalige renovatie van Camp Nou. De werkzaamheden, die in 2027/28 voltooid moeten zijn, maken het noodzakelijk om tijdelijk uit te wijken. Het Johan Cruijff-stadion wordt als te klein beschouwd en stuit op logistieke bezwaren.

FC Barcelona staat voor een uitdagende periode wat betreft het gebruik van haar thuisbasis, Camp Nou . Zoals recentelijk gemeld door de Spaanse radiozender Cadena SER, is de club al enige tijd genoodzaakt om wedstrijden elders te spelen vanwege de grootschalige renovatiewerkzaamheden aan het iconische stadion.

Camp Nou, momenteel operationeel met een capaciteit van zestigduizend toeschouwers, ondergaat een ingrijpende transformatie waarbij de derde en bovenste ringen volledig worden vernieuwd en tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld. Na voltooiing van deze renovatie zal het stadion een capaciteit hebben van ruim honderdduizend toeschouwers, waarmee het zich verder zal vestigen als een van de grootste en meest indrukwekkende voetbalstadions ter wereld. Een belangrijk onderdeel van de renovatie is de aanleg van een volledig dak over het stadion.

Gezien de kolossale omvang van Camp Nou is dit een project dat maanden in beslag zal nemen. Tijdens deze periode zal het stadion gesloten blijven voor publiek, totdat een team van experts de veiligheid van de nieuwe constructie heeft beoordeeld en goedgekeurd. De werkzaamheden zijn gepland om in het seizoen 2027/28 voltooid te zijn, wat betekent dat FC Barcelona opnieuw een tijdelijke uitwijklocatie zal moeten vinden.

De club heeft verschillende opties overwogen, waaronder het Johan Cruijff-stadion, de huidige thuisbasis van de jeugdopleiding. Echter, zelfs met een geplande verdubbeling van de capaciteit zou dit stadion slechts plaats bieden aan twaalfduizend toeschouwers, wat onvoldoende is voor de wedstrijden van het eerste elftal. Bovendien zijn er logistieke bezwaren vanuit het lokale bestuur tegen het gebruik van het Johan Cruijff-stadion als reguliere speellocatie.

Deze bezwaren hebben te maken met de infrastructuur rondom het stadion en de verwachte toename van verkeer en drukte in de omgeving. Daarom lijkt de meest realistische optie op dit moment een tijdelijke terugkeer naar het Estadi Olímpic Lluís Companys, de arena die dienst deed als het belangrijkste stadion tijdens de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona.

Dit stadion, ook wel bekend als de Montjuïc, biedt een aanzienlijk grotere capaciteit dan het Johan Cruijff-stadion en is beter in staat om de wedstrijden van FC Barcelona te huisvesten tijdens de renovatie van Camp Nou. De keuze voor de Montjuïc zou een pragmatische oplossing bieden, waarbij de club haar wedstrijden in een historisch stadion kan spelen en tegelijkertijd de renovatie van Camp Nou kan voortzetten.

De club staat voor een complexe logistieke uitdaging om de wedstrijden te organiseren en de supporters te faciliteren tijdens deze periode van verandering. Het is van cruciaal belang dat de club nauw samenwerkt met de lokale autoriteiten en de supporters om een soepele overgang te garanderen en de impact van de renovatie te minimaliseren. De toekomst van Camp Nou belooft een modern en indrukwekkend stadion, maar de weg ernaartoe zal ongetwijfeld vol uitdagingen zijn.

De club heeft een duidelijke visie op de renovatie en is vastbesloten om Camp Nou te transformeren tot een stadion dat voldoet aan de eisen van de moderne voetbalwereld en een bron van trots is voor de supporters





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Barcelona Camp Nou Renovatie Montjuïc Estadi Olímpic Lluís Companys Johan Cruijff-Stadion Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

