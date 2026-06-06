FC Barcelona overweegt vertrek van Alejandro Balde door sterke bewegingen op de linksbackpositie

De toekomst van Alejandro Balde bij FC Barcelona is onzeker geworden. Hoewel de jonge linksback eerder werd gezien als een sleutelspeler voor de toekomst en het club van plan was zijn contract te verlengen, heeft de komst van João Cancelo de situatie veranderd. Barça heeft nu andere prioriteiten op de linksbackpositie en staat open voor aanbiedingen, vooral uit de Premier League.

Bij FC Barcelona staat een mogelijke vertrek van Alejandro Balde op de agenda, wat een opmerkelijke wending is in de carrière van de 22-jarige Spaanse international.

Afgelopen winter nog zag het clubmanagement Balde als een essentieel onderdeel van hun toekomstige project en was men van plan zijn contract te verlengen, maar de komst van ervaren Portugese verdediger João Cancelo heeft deze visie drastisch veranderd. Volgens de Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo is Balde's positie in de selectie nu sterk ondermijnd, omdat Cancelo de voorkeur kreeg in de belangrijkste wedstrijden.

Dit heeft ertoe geleid dat Barcelona nu openstaat voor aanbiedingen voor de jonge linksback, met name vanaf clubs uit de Premier League zoals Manchester United, Manchester City en Aston Villa. Hoewel Balde zelf de voorkeur zou geven aan een langer verblijf in Barcelona, lijkt een vertrek niet langer ondenkbaar vanwege de competitie op zijn positie en de plannen van Barcelona om de selectie verder te versterken, met name door de mogelijke komst van Marc Cucurella van Chelsea, eveneens een.product van La Masía.

Daarnaast overweegt de club om geld from een mogelijke verkoop van Balde te gebruiken voor andere transferdoelen, zoals de aankoop van een aanvallende speler zoals Julián Álvarez, ondanks dat het team al werd versterkt met Anthony Gordon onder coach Hansi Flick. Deze ontwikkelingen tonen hoe snel de situatie bij een topclub als Barcelona kan veranderen en de uitdagingen die jeugdspelers kunnen ondervinden wanneer er hoogwaardige concurrentie binnenkomt





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