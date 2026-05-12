FC Barcelona onderzoekt juridische stappen tegen Florentino Pérez

FC Barcelona heeft aangekondigd juridische stappen te onderzoeken tegen Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, na zijn uitspraken tijdens de spoedconferentie van dinsdagavond. Pérez verdedigde de belangen van Real Madrid, pakte journalisten aan en kondigde een presidentsverkiezing aan. Ook kwam de bekende Negreira-affaire ter sprake. Barcelona reageert kort daarna met een officieel statement waarin de juridische afdeling de uitspraken en beschuldigingen van Pérez bestudeert en onderzoekt welke vervolgstappen mogelijk zijn.

“Drie jaar geleden kwam de Negreira-zaak naar buiten, het grootste corruptieschandaal in de geschiedenis van het Spaanse voetbal. Het is ontoelaatbaar dat scheidsrechters die aan die periode verbonden zijn nog steeds actief zijn in onze competitie”, zei Pérez onder meer. De voorzitter van Real Madrid maakte daarnaast bekend dat de club een uitgebreid dossier voorbereidt voor de UEFA.

“We maken een dossier van zeshonderd pagina’s dat ik naar de UEFA ga sturen. Er bestaat geen precedent voor in het wereldvoetbal. ” Ook stelde hij dat Barcelona jarenlang voordeel zou hebben gehad van arbitrale beslissingen.

“De Barça profiteert altijd. Laten we kijken of de UEFA ingrijpt, want dat gaat gebeuren. Het kan niet dat er twintig jaar lang sprake is van verdenkingen van betaalde corruptie.

“Ik ben hier niet gekomen zodat scheidsrechters rijk kunnen worden van het geld van Barcelona. Ik heb hier zeven Champions Leagues en zeven landstitels gewonnen, maar dat hadden er veertien kunnen zijn als ze niet van ons waren afgepakt. ” Barcelona reageert kort daarna met een officieel statement.

“Onze juridische afdeling bestudeert zorgvuldig de uitspraken en beschuldigingen van Florentino Pérez. Momenteel worden die geanalyseerd en worden de mogelijke vervolgstappen bekeken”, meldt de club





