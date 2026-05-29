FC Barcelona legt eerste bod neer bij Atlético Madrid voor Julián Álvarez

FC Barcelona heeft een eerste bod neergelegd bij Atlético Madrid voor de diensten van Julián Álvarez . Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano vrijdagmiddag. Het voorstel van de Spaanse landskampioen bedraagt 100 miljoen euro.

Het is al langer bekend dat Álvarez bij Barcelona in beeld is als de belangrijkste kandidaat om Robert Lewandowski op te volgen. Laatstgenoemde vertrekt deze zomer bij de Spaanse topclub. Inmiddels heeft Barcelona concrete stappen gezet in het aantrekken van Álvarez en ligt er een eerste voorstel op tafel bij Átletico. Volgens Romano heeft Barça een bod van 100 miljoen euro neergelegd bij de Spaanse concurrent.

Dat is een vast bedrag en er zijn dus geen bonussen in het eerste bod opgenomen. Ook wil Barcelona vooralsnog geen spelers betrekken in de deal. Atlético is naar verluidt niet blij met de ontwikkelingen in de laatste 24 uur. Eerder liet de club weten dat Álvarez 'niet te koop' is, maar de spits heeft zijn vertrekwens al ingediend bij de clubleiding.

Álvarez staat nog tot medio 2030 onder contract bij Atlético. De Spaanse topclub heeft echter al een belangrijk deel van de transfergelden van Robert Lewandowski ontvangen en kan hierdoor een nieuw aanbod doen voor de Argentijnse spits.

FC Barcelona heeft namelijk al een aantal spelers aangetrokken in de afgelopen maanden en moet nu ook nog een nieuwe spits aantrekken.





FC Barcelona bereidt bod op Julián Alvarez voorFC Barcelona wil zich in de zomer versterken met een nieuwe spits en heeft het oog laten vallen op Atlético Madrid-ster Julián Alvarez. Transferjournalist Fabrizio Romano meldt dat Barça op korte termijn een bod uitbrengt. Alvarez heeft Atlético op de hoogte gebracht van zijn vertrekwens en wil zijn contract niet verlengen.

'Alle remmen los bij Barça: bod van honderd miljoen op Álvarez'FC Barcelona heeft Anthony Gordon vrijwel binnen, maar maakt nu ook serieus werk van Julián Álvarez. De Catalanen bereiden een eerste bod voor op de aanvaller van Atlético Madrid, melden onder meer Fabrizio Romano en The Athletic. Het zou gaan om honderd miljoen euro.

Atlético stoort zich aan 'kleine club' Barcelona: Álvarez 'not for sale'Atlético Madrid heeft korte metten gemaakt met de geruchten over een transfer van Julián Álvarez naar Barcelona. De Argentijnse spits is volgens de Madrilenen not for sale . Bovendien verwijt Atlético de Catalanen dat zij zich in de kwestie als 'een kleine club' hebben opgesteld.

Atlético Madrid stoort zich aan 'kleine club' Barcelona: 'Hij is niet te koop'Julián Álvarez is momenteel niet te koop. Dat laten bronnen rondom Atlético Madrid weten aan Diario AS . De Argentijnse topspeler wordt nadrukkelijk in verband gebracht met concurrent FC Barcelona en dat zorgt voor frustraties bij Atlético.

