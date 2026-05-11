Fatbikes Are No Longer Welcome in the Vondelpark, and Parents Are atd

The city's green lung known as the Vondelpark will no longer be accessible for fatbikes. Until May 11, the park will be closed to fatbikers, with warnings and posters giving notice, but residents must get prepared to pay the price if they are busted. The mayor will unveil the new prohibitions, ensuring safety.

Vandaag is het zover: fatbikes zijn niet meer welkom in het Vondelpark . De komende twee weken worden er nog waarschuwingsborden geplaatst, maar wie daarna met trapondersteuning en banden dikker dan zeven centimeter het park inrijdst, riskeert een boete.

Als het verbod in het Vondelpark een succes blijkt te zijn, wil het stadsbestuur mogelijk het fatbikeverbod op meer plekken in de stad introduceren. Vanaf het moment dat erover gesproken werd, was er veel om te doen om het verbod. Het was juridisch niet houdbaar, een bepaalde groep jongeren zou worden gestigmatiseerd en er zou een strijd ontstaan tussen de overheid en fabrikanten. Toch stemde uiteindelijk een meerderheid van de gemeenteraad voor de komst van het verbod.

De gemeente heeft al om maatregelen gevraagd vanuit Den Haag, maar dat duurde te lang volgens Van de Horst. Vanuit het Rijk ontbreken de regels, dus moeten we zelf actie ondernemen. De fatbike wordt geweerd via een zogenaamde apv-maatregel. Volgens diezelfde regel is eerder ook al de bierfiets uit het straatbeeld verdwenen.

De aanloop naar die nieuwe maatregel ging niet zonder discussie. Zo werd de tekst van de apv aangepast na onaangekondigde veranderingen in de tekst.

"Intimidatie" en "achtervolgingen" werden uit de tekst gehaald. Over de juridische bezwaren maakte de wethouder zich niet zoveel zorgen, want er had maar één duidelijke regel: de dikte van de band. Het meten van een band is niet zo ingewikkeld. Ondertussen is er een nieuwe trend te zien bij verkopers.

Deze elektrische fietsen lijken op fatbikes, maar hebben banden die nét dunner zijn dan zeven centimeter. Daarmee mag je dus gewoon door het Vondelpark fietsen





