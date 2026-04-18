Fatale crash op Nürburgring: coureur komt om het leven bij kwalificatierace

Bij een zware crash tijdens de eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring is een coureur om het leven gekomen. De race is stilgelegd en zal niet meer worden hervat. Max Verstappen zou deelnemen, maar komt nu niet meer in actie.

Een tragisch ongeval heeft de eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring ontsierd, waarbij een coureur het leven heeft verloren. Na een hevige crash op de iconische Nordschleife werd de race na slechts dertig minuten stilgelegd met een rode vlag en zal vandaag niet meer worden hervat. Dit evenement gold als een cruciale generale repetitie voor de prestigieuze 24-uursrace die volgende maand plaatsvindt, een wedstrijd waaraan ook Formule 1-ster Max Verstappen deelneemt.

Verstappens teamgenoot bij de 24-uursrace, Lucas Auer, bevond zich in een van de betrokken bolides tijdens het fatale incident. Verstappen zou in de tweede helft van de kwalificatierace in actie komen, maar dit zal nu niet meer gebeuren.

Het ongeluk deed zich voor aan het einde van een van de meest uitdagende en snelste secties van de Nordschleife. Lange tijd bleef de precieze oorzaak van de rode vlag onduidelijk. Analyse van de 'driver tracker', een systeem dat de positie van alle auto's op de baan weergeeft, toonde aan dat halverwege de Nordschleife diverse voertuigen stil stonden. Camerabeelden vanuit een Porsche-bolide onthulden een alarmerend tafereel: een aanzienlijke groep auto's gleed gelijktijdig van de baan om vervolgens in de grindbak op elkaar te belanden. Volgens de officiële verklaring van de organisatie waren er zeven auto's bij de crash betrokken. De organisatie heeft bevestigd dat naast de 66-jarige Finse coureur Juha Miettinen, die de fatale verwondingen opliep, er ook zes andere rijders gewond raakten. Gelukkig bevinden deze gewonden zich niet in levensgevaar.

De race op de Nürburgring is de eerste van twee kwalificatieraces die voorafgaan aan de grote 24-uursrace in mei. Deze kwalificatieraces bieden teams de mogelijkheid om zich te kwalificeren voor de beslissende kwalificatiesessies die de startopstelling voor het hoofdevenement bepalen. Max Verstappen had deze races gepland om extra ervaring op te doen op de Nordschleife, ter voorbereiding op de 24-uursrace. De oorspronkelijke Formule 1-wedstrijd in Saudi-Arabië, die dit weekend zou plaatsvinden, werd afgelast, waardoor Verstappen de ruimte in zijn schema had om deel te nemen aan deze voorbereidende races. De race van morgen, de tweede kwalificatierace, gaat wel door en hierin zal Verstappen wel in actie komen. Ter nagedachtenis aan het slachtoffer zal er voorafgaand aan de resterende wedstrijden een minuut stilte in acht worden genomen.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Bij mijn terugkeer bij NEC heb ik geroepen dat ik Europees voetbal wil behalen'Jasper Cillessen en Bram Nuytinck krijgen veel mee van de euforie in Nijmegen richting de bekerfinale van aanstaande zondag. Dat vertellen de twee NEC'ers in een interview met De Gelderlander . Bij zijn terugkeer bij NEC had Cillessen één doel voor ogen: het behalen van Europees voetbal.

Read more »

Max Bruns langer bij FC Twente: contract tot 2029FC Twente heeft het contract van verdediger Max Bruns verlengd tot de zomer van 2029. De club ziet veel groeipotentie in de 23-jarige regioman, die al lang bij de club speelt en zich wil bewijzen als vaste basisspeler.

Read more »

Tragische Dood van Twee Jongens door Mijnontploffing in Fort bij GiessenIn juni 1945 kwamen twee jongens, de 15-jarige Johannes en zijn 11-jarige vriend Peter, om het leven bij een fatale mijnontploffing in Fort bij Giessen. De oorzaak van de explosie blijft onduidelijk, maar het fort bevatte opgeslagen mijnen die na de bevrijding door Duitse militairen waren achtergelaten. De gebeurtenis illustreert de gevaren van achtergebleven munitie na de oorlog.

Read more »

Wesley Nys vertrekt bij Ajax en keert terug bij RSC AnderlechtAjax scout Wesley Nys verlaat de club na bijna zes seizoenen om terug te keren bij RSC Anderlecht, waar hij de rol van Talent Coördinator Academy op zich zal nemen. Nys bedankt zijn collega's bij Ajax voor de waardevolle samenwerking en kijkt ernaar uit om zijn opgedane ervaring verder te ontwikkelen bij de Belgische club.

Read more »

Dodelijke crash op Nürburgring tijdens kwalificatierace; Max Verstappen trekt zich terugBij een zware crash met meerdere auto's tijdens de eerste kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring is een coureur om het leven gekomen. Max Verstappen, wiens teamgenoot Lucas Auer betrokken was bij het incident, zal niet meer in actie komen in deze race. De wedstrijd is stilgelegd.

Read more »

Bij Union willen ze niet stilstaan bij vrouwelijk unicum: 'Gaat om het voetbal'Marie-Louise Eta schreef zaterdag geschiedenis. De 34-jarige Duitser werd de eerste vrouwelijke hoofdcoach in de grote Europese competities van het mannenvoetbal. Met Union Berlin ging ze onderuit tegen VfL Wolfsburg. Een historische wedstrijd, al zijn ze bij Union zelf niet echt onder de indruk.

Read more »