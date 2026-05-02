Farioli in de belangstelling van Napoli, KNVB teruggefloten in zaak Vitesse

FC Porto-trainer Francesco Farioli wordt gevolgd door Napoli, terwijl de KNVB een juridische nederlaag lijdt in de zaak rondom Vitesse. De trainer staat op het punt kampioen te worden met Porto en heeft eerder succesvol gewerkt bij Nice en Ajax.

Francesco Farioli , de succesvolle trainer van FC Porto, trekt de aandacht van Napoli . De Italiaanse club is onder de indruk van zijn prestaties, maar een directe overstap lijkt voorlopig niet waarschijnlijk vanwege een clausule in zijn contract.

Farioli staat op het punt met Porto de landstitel te veroveren, nadat hij eerder al succesvol was bij Nice en Ajax, hoewel zijn periode bij de Amsterdamse club abrupt eindigde. Zijn aanpak en vermogen om teams te leiden tot successen worden door voorzitter Aurelio De Laurentiis van Napoli nauwlettend gevolgd. Porto heeft Farioli's contract recentelijk verlengd met een afkoopclausule van vijftien miljoen euro, wat een overstap naar Italië bemoeilijkt.

Farioli zelf focust zich volledig op het veiligstellen van de titel met Porto, waar hij door voorzitter André Villas-Boas koste wat kost werd binnengehaald. Zijn eerdere ervaringen, waaronder de teleurstelling bij Ajax, hebben hem geleerd van fouten uit het verleden en de concentratie van de spelers te bewaken. De situatie bij Ajax, waar de voorbereidingen op de feestvreugde de focus deden verslappen, zal hij niet herhalen.

De prestaties van Farioli in het buitenland, met Nice, Ajax en nu Porto, bewijzen zijn waarde als trainer. Terwijl Ajax achterblijft in de Eredivisie, staat Farioli op het punt een landstitel te winnen met Porto. De KNVB is recentelijk teruggefloten door de Hoge Raad in de zaak rondom Vitesse, waarbij de juridische procedures niet zorgvuldig genoeg waren gevolgd. Dit benadrukt het belang van rechtsprincipes zoals zorgvuldigheid, proportionaliteit en hoor en wederhoor, zelfs voor machtige instanties zoals de KNVB.

De club Vitesse is al zwaar gestraft voor het overtreden van financiële regels, maar de bond moet zelf ook de regels correct volgen. Het advies van de advocaat-generaal van de Hoge Raad is om het eerdere oordeel in stand te laten, wat een overwinning is voor de rechtsstaat. De situatie biedt hoop voor Vitesse-fans, die uitkijken naar een terugkeer naar de Goffert voor een competitief duel met andere Gelderse clubs





