Fans van Willem II probing as domestic Dutch football pays off, do not have access to competition

The news text is about the exclusion of supporters of Willem II from the final Dutch Eredivisie play-off game of the season to be played in Volendam. This exclusion was made after the decision of the organizers to prevent supporters from both the match between the Ajax and FC Groningen and the play-off match between Willem II and Volendam to attend the game. The fans are upset with the decision, considering it 'unusually disappointing' for their supporters, and the club was taken aback. The context is the poor behavior of Volendam's supporters at a preemptively ruled out game versus FC Groningen, which inadvertently led to this bleak outcome for Willem II's supporters.

Fans van Willem II zijn zaterdag niet welkom in Volendam , waar het beslissende duel voor de play-offs wordt gespeeld. Het nieuws komt na de beslissing over Ajax - FC Groningen, eveneens gespeeld in Volendam .

De lokale driehoek weigert supporters bij beide duels. moeten het tegen Volendam dus gaan doen zonder uitsupporters. De Tilburgers spelen woensdag eerst het heenduel in eigen huis. Willem II is zeer ontstemd over het besluit en noemt het 'buitengewoon teleurstellend' voor de supporters. De club is dan ook 'onaangenaam verrast' en schakelen zij het competitiebestuur betaald voetbal in.

Ook FC Groningen reageerde al op het nieuws rond de beslissing. De club vindt het onaanvaardbaar en beraadt zich op de te nemen stappen. FC Groningen heeft daarbij het competitiebestuur betaald voetbal ingeschakeld.

'De Tilburgers staan logischerwijs in nauw contact met FC Groningen, dat in hetzelfde schuitje zit', weet het te melden. Het besluit om geen Willem II-fans toe te laten heeft met misdragingen van FC Volendam-supporters zelf te maken. Daarom zullen in Tilburg geen supporters van Volendam meereizen





